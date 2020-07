El mea culpa de Diana Bolocco: "Me encantaría poder volver atrás y haber reaccionado de otra manera"

Diana Bolocco no se había referido tan específicamente al escándalo que se vivió en el matinal de Mega, y que terminó con la salida de José Miguel Viñuela y el productor ejecutivo Pablo Alvarado.

Viñuela le cortó el pelo, en vivo y en directo a un camarógrafo, lo que le significó denuncias en el CNTV, su salida de "Mucho Gusto" y la licencia médica del trabajador.

Al respecto hoy Bolocco hizo un fuerte mea culpa y radio Concierto recoge toda su intervención. "En primer lugar nuestro camarógrafo y compañero José Miranda, que está muy afectado y que se sintió menoscabado en su dignidad personal, aquí lo estamos esperando para cuando decida que pueda volver".

Viñuela habla tras su marginación de "Mucho Gusto": "Estoy medicado y con crisis de pánico" El animador le cortó el pelo a un camarógrafo en vivo, tras lo cual fue objeto de fuertes críticas y terminó siendo sacado del matinal de Mega.

Con respecto a Viñuela, la conductora precisó que "nuestro querido animador José Miguel Viñuela, que por supuesto no lo ha pasado bien. Él cometió un error, un tremendo y terrible error, pero tuvo la hidalguía de asumir su error, su responsabilidad y hoy también está asumiendo las consecuencias de ese acto" señaló.

"Cuando sea que pueda volver, también te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Yo no creo que un error defina a una persona" agregó Diana.

Renuncia productor ejecutivo de "Mucho Gusto" tras polémica de Viñuela y envía sentida carta de despedida: "Me vi superado" Pablo Alvarado asegura que nadie le dio la orden a José Miguel Viñuela, de cortarle el pelo al camarógrafo, hecho por el cual el animador fue sacado del matinal de Mega.

El mea culpa

"Lamentablemente no podemos volver atrás ni cambiar lo que sucedió. Personalmente me encantaría poder volver atrás y haber reaccionado de otra manera. Principalmente para evitar tanto dolor, pero no lo podemos hacer. Sólo podemos mirar al futuro, sólo podemos levantarnos con la frente en alto y venir a hacer el trabajo que tanto nos gusta y apasiona con el profesionalismo de siempre… y en eso estamos”.

“Decirles que estamos tristes, y tanto antes, ahora y en el futuro vamos a seguir trabajando con la misma pasión y, por supuesto, sin la intención -porque nunca la hemos tenido- de dañar a nadie ni del equipo ni de un invitado al programa ni a ustedes que nos premia con su compañía y sintonía”, señaló la animadora del matinal.

“Es un día difícil y lo teníamos que transparentar… Nos vamos a levantar mañana y todos los días con las ganas de entregar el mejor programa y decirles con mucha energía, ‘Buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Mucho Gusto'”, sentenció Bolocco.