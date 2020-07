Mitai: el curioso nombre que Topa del Junior Express le puso a su hija y su significado

View this post on Instagram

¡Feliz Día del padre para todos los papás del mundo! En especial al mío. Hoy más que nunca comprendo que no hay amor más grande e incondicional que el que uno pueda tener por un hijo.Siempre decía que son el tesoro más hermoso que uno pueda tener, y ¡es cierto!.Puedo confirmarlo día a día. En cada mañana, en cada momento compartido. Hoy más que nunca disfruto y me emociono con lo que digo en las letras de mis canciones, hay magia a tu alrededor, ven conmigo si quieres viajar, como siempre prometo cuidar, camina tu camino, pero nunca dejes de ser niño. Sigue tus sueños, no te rindas, solo imagina que quieres lograr. Gracias Mitai por convertirnos en los papás más felices del mundo. #felizdiadelpadre ❤️