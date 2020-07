El Show de Ellen DeGeneres está en investigación por acoso laboral y racismo

Ciertamente The Ellen DeGeneres Show es uno de los programas más exitosos de la televisión mundial. No hay famoso que se considere como tal que no haya participado de algún capitulo del espectáculo de la animadora mejor pagada de la industria, que ahora está en el ojo del huracán.

Muchos son los rumores en redes sociales sobre cuestionadas entrevistas donde incomodaba a los invitados, que se sumaron a los que hablaban sobre malas condiciones de trabajo y de ambiente hostil que rodean el show, pero nunca había sido investigado, hasta ahora. El medio Variety, en exclusiva, confirmó que se la productora Warner Media analizará las denuncias de los trabajadores y ex trabajadores del set que relatan un ambiente laboral tóxico, racismo, miedo e intimidación.

Las primeras alarmas llegaron de la mando del portal Buzzfeed, donde ex empleados contaron sus malas experiencias en el set de televisión. También habían de denuncias de trabajadores que no fueron contactados por la producción en medio de la pandemia y no se les informó nada sobre sus labores, en paralelo que Ellen DeGeneres contrató una productora distinta para grabar cápsulas desde su casa. Algunos de los relatos apuntaban a ser despedidos luego de licencias médicas o haber ido al funeral de algún familiar. También se dio a conocer que productores no permitían que trabajadores le dirigieran la palabra a Ellen.

Por estas denuncias, según Variety, los ejecutivos de la productora Telepictures y el distribuidor Warner Bros comunicaron la contratación de una empresa externa para realizar una auditoría entrevistando a actuales y ex trabajadores del show y conocer realmente lo que pasa en el set.