Marcelo Ríos le vuelve a dar con todo a Manuel Astorga

No le deja pasar ninguna. Y, apenas puede, le da con el mocho del hacha. Marcelo Ríos tiene cuentas pendientes con Manuel Astorga, que el extenista le cobra el preparador físico cada vez que se abre el flanco. Ahora, aprovechando los comentarios hechos por el entrenador en torno a una transmisión en vivo que hizo Arturo Vidal el domingo, a través de Instagram y donde se veía al futbolista con evidentes copas de más, el zurdo le metió un par de "winners" a quien formara parte de su círculo cercano.

"Eres la persona menos indicada para hacer un análisis de lo que está bien o lo que está mal", le espeta en el posteo de su Instagram el extenista. "Nunca fuiste nada en el deporte ni en tu vida", agrega Ríos. Y remata con una frase lapidaria: "hacer un live curado y sin intención de dañar a nadie no encuentro que sea nada malo, lo que sí te debería dar vergüenza y mucha es cuando vo (sic) te curabas y dejabas las cagadas ya que lo mezclabas con otras cosas", añade el "Chino", antes de recordar dichos de Astorga respecto de su exesposa.

Hace dos semanas, Rñios también había emitido duros juicios contra Astorga cuando éste comentó el trabajo físico del propio Vidal. "Me alegra mucho ya que yo no tuve esa posibilidad de tener a alguien a mi lado que cada día me sintiera mejor, es más, estuve 10 años con un payaso. Que ganas de volver atrás y poder tener a gente capacitada, te deseo lo mejor", expresó en aquel momento el "Chino".

La guerra entre quienes fueron equipo de trabajo y cuya relación era más de amistad que sólo laboral está quebrada definitivamente. Y, a ratos, se disparan con munición gruesa.