Marilyn Manson está de regreso: lanzará un disco el 11 de septiembre llamado "We are in chaos"

Marilyn Manson está de regreso. Tras tres años de su último disco "Heaven Upside Down" ("El cielo al revés") rockero industrial nos trae un nuevo disco. Y al parecer, el título del disco va muy en la línea con lo que ocurre en el mundo. El disco se llamará "We are in caos" ("Estamos en caos"). ¿Fecha? Una fechas histórica y delicada: 11 de septiembre, el día que cayeron las Torres Gemelas.

Detalles del disco

Este nuevo álbum será producido por el ganador del premio Grammy, Shooter Jennings y Manson. El LP contará con 10 tracks escritos, grabados y terminados antes de la pandemia. Junto con esta noticia, hoy estrena el primer single "We Are Chaos", acompañado de un videoclip dirigido, fotografiado y editado por Matt Maturin. Al parecer, Manson fue un visionario. El nombre de la canción, y del disco, es una perfecta descripción de lo que ocurre hoy. Sin embargo, todo fue escrito y grabado antes del covid-19.

La portada del disco que también se ha desvelado recientemente, es una pintura propia llamada “Infinite Darkness”, y fue creada específicamente para acompañar la música. Sus pinturas continúan mostrándose en todo el mundo, incluidas exposiciones de galerías y museos, desde Miami hasta Viena y Moscú.

La visión de Manson sobre el nuevo disco

Marilyn Manson habló del significado detrás de esta nueva obra. "Cuando escucho 'We Are Chaos' ahora, parece que fue ayer o como si el mundo se repitiera, como siempre, haciendo que las historias parezcan que las escribimos hoy", señaló. "Esto se grabó hasta su finalización sin que nadie lo escuchara hasta que se terminó. Definitivamente hay un lado A y un lado B en el sentido tradicional. Pero al igual que un LP, es un círculo plano y le corresponde al oyente poner la última pieza del rompecabezas en la imagen de las canciones", dijo el artista.

Hasta ahora la entrega ha tenido una buena recepción. "Marilyn Manson" incluso logró posicionarse entre los trendings de Twitter.

Te dejamos el videoclip: