Cuarentena y TV: películas y series para ver hoy viernes 31 en la pantalla chica

FLASHDANCE

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 22:40.

Best Seller. Alex Owens (Jennifer Beals) es una joven huérfana que sueña con llegar a ser un día una bailarina profesional. Pero para poder vivir el día a día y, además, pagar sus clases de baile, durante el día trabaja como soldadora en una fábrica y de noche bailando en un club nocturno.

Aquí puedes ver el trailer de “Flashdance”:

https://www.youtube.com/watch?v=NV6IbcZVjuk

ME LATE

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 17:00 y 22:00.

Entretención. Daniel “Huevo” Fuenzalida conduce este espacio de conversación sobre temas de espectáculos en general, con participación de los panelistas Cecilia Gutiérrez, Luis Sandoval y Sergio Rojas.

POBRE GALLO

Mega (DirecTV 150, Movistar 120, VTR 020, Claro 054)

Horario: 17:15.

Teleserie chilena. Nicolás es un exitoso empresario quien de un día para otro sufre un fulminante ataque de vértigo por el estrés de la trabajólica vida que lleva y el abandono de su esposa. Por esta razón se traslada a pasar una temporada con sus hijos al fundo de su padre en Yerbas Buenas, donde la apacible vida rural no le impedirá caer en un triángulo amoroso con dos mujeres muy distintas a las que él conoce.

JACK RYAN: CÓDIGO SOMBRA

FX (DirecTV 217, Movistar 607, VTR 050, Claro 127)

Horario: 18:00.

Jack Ryan (Chris Pine) es un veterano de guerra que lleva una doble vida: es un ejecutivo de Wall Street y además trabaja de forma encubierta como analista de la CIA. Cuando descubre un complot meticulosamente planeado para hundir la economía norteamericana y sembrar el caos en todo el mundo, deciden que él es el hombre más adecuado para impedirlo debido a su habilidad para interpretar datos globales.

PIE PEQUEÑO

HBO Family (DirecTV 534, Movistar 631, VTR 467, Claro 260)

Horario: 21:00.

Un yeti joven y listo se encuentra con algo que pensaba que no existía: un ser humano. La noticia de este "humano" le trae la fama y la oportunidad de conseguir a la chica de sus sueños. Asimismo, provoca una conmoción en la sencilla comunidad de yetis al preguntarse qué otras cosas pueden existir más allá de su aldea nevada.

FRANKIE Y ALICE

Studio Universal (DirecTV 508, Movistar 602, VTR 051, Claro 103)

Horario: 21:00.

Un terapeuta (Stellan Skarsgard) atiende a una bailarina (Halle Berry) negra que tiene múltiples personalidades, incluyendo la de una imperiosa racista blanca.

OLÉ: EL VIAJE DE FERDINAND

Cinecanal (DirecTV 507, Movistar 615, VTR 035, Claro 93)

Horario: 21:15.

Ferdinand es un novillo muy tranquilo que prefiere sentarse bajo un árbol a oler las flores que saltar, resoplar y embestirse con otros toros. A medida que va creciendo y haciéndose fuerte, su temperamento no cambia y sigue siendo un toro manso. Un día, unos hombres vienen buscando al toro más grande, rápido y bravo… y Ferdinand es elegido equivocadamente para las corridas de toros de Madrid.

ONIX

I-Sat (DirecTV 520, Movistar 605, VTR 053, Claro 110)

Horario: 21:35.

Martina viaja con su madre a Villa Mercedes, la ciudad donde vive su familia materna. Tras 12 años de ausencia se reencuentra con sus primos; no se ven desde niños, no siente que los conoce, pues crecieron separados. Sus madres están distanciadas por problemas con la empresa de mármol ónix familiar. Los mas jóvenes de la familia están en un momento clave de sus vidas, en crisis con su futuro y ver a su familia distanciada no los ayuda. Una tragedia los une y hará que tengan que estar juntos, vivir un viaje y volver a conocerse. Con Naiara Awada, Nicolás Condito, Camilo Cuello Vitale, Macarena Insegna, Ailin Salas y Many Díaz.

MENTIRAS VERDADERAS

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 22:00.

Late. Eduardo Fuentes conduce este late que combina humor, contingencia, música y actualidad y cuyos temas conversa con uno o más invitados.

KRAMER VERSUS KRAMER

TCM (DirecTV 504, Movistar 603, VTR 052, Claro 112)

Horario: 22:00.

Cuando Ted Kramer (Dustin Hoffman), un ejecutivo de publicidad, es abandonado por su mujer (Meryl Streep), tiene que hacerse cargo por primera vez de su hijo: deberá conquistar el afecto del niño y hacer de padre y madre a la vez, sin descuidar su carrera profesional.

PODEMOS HABLAR

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 22:30.

Late. Programa de conversación en donde seis personalidades de distintos ámbitos (político, espectáculo, deportes, entre otras), convergen en un espacio físico para intercambiar opiniones sobre temas variados y experiencias personales.

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: CONFRONTACIÓN

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 22:35.

Grandes Eventos. Diez años después de la hecatombe, los simios dominan el planeta, pero una colonia de humanos ha sobrevivido al virus. César, el líder de los primates, debe elegir entre tratar de cooperar con los humanos o intentar exterminarlos. Con Jason Clarke, Gary Oldman, Andy Serkis, Keri Russell, Toby Kebbell, Kodi Smit-McPhee, Enrique Murciano, Kirk Acevedo, Judy Greer y Terry Notary.