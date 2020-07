"Pornografía política": duras críticas en redes sociales a TVN por poner a Joaquín Lavín a explicar el retiro del 10%

Duras críticas ha recibido TVN en redes sociales por poner al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), a explicar el proceso del retiro del 10% de los fondos de AFP, en la edición de este jueves del matinal "Buenos Días a Todos".

Con plumón y pizarra, el jefe comunal de Las Condes expuso los detalles del trámite para solicitar el retiro de los fondos de pensiones.

Entre aquellos usuarios que se manifestaron por sus redes, apareció el senador Alfonso De Urresti (PS), quien acusó al canal estatal de brindarle a Lavín pantalla para hacer campaña presidencial.

"Es insólito que TVN le preste la pantalla al alcalde Lavín para hacer campaña presidencial, mostrándose como gestor en un tema donde él no tiene arte ni parte, como es el retiro del 10%", expresó a través de Twitter el parlamentario socialista.

Uno de las publicaciones con mayor número de reacciones respecto a esta aparición de Lavín en TVN, ha sido el que dejó el periodista Freddy Stock. "Lavín en TVN explicando el retiro del 10%… pornografía política en el canal de todos los chilenos", manifestó el ex rostro de La Red.

Revisa algunos comentarios en redes sociales sobre la aparición de Lavín en "Buenos Días a Todos":

No es autor ni promotor del proyecto, no es miembro de una AFP, no trabaja en el gobierno ligado a pensiones. ¿Cómo se explica que esté Lavín allí?. TVN al servicio de la candidatura presidencial del oficialismo? https://t.co/5EFThNi6g7

El alcalde @LavinJoaquin NO participó del proceso legislativo, se subió al carro de la victoria cuando era irreversibe, no es asesor previsional y su hijo diputado NO votó a favor del #RetirodeFondosPrevisionales. NO hay ninguna razón objetiva para que él "explique" nada de esto https://t.co/EqpDfkg9lD

— Oscar Cáceres González (@oscarcaceres) July 30, 2020