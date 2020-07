Joe Jonas y Sophie Turner le pusieron nombre a su hija: al parecer es un tributo a "Game of Thrones"

Este lunes se confirmó que el cantante Joe Jonas y su esposa la actriz, Sophie Turner dieron la bienvenida a su primera hija. Pese a que la noticia se conoció este lunes, la pequeña nació la semana pasada en un hospital de Los Ángeles, California. ¿Y el nombre? Era una incógnita hasta hoy.

Según reveló el portal estadounidense TMZ, el joven matrimonio eligió un particular nombre para su pequeña, y que podría tratarse de un homenaje a “Game of Thrones”. Recordemos que Turner protagonizó la serie durante ocho exitosas temporadas. Le pondrán "Willa".

Un nombre ligado a los "Stark"

El nombre de Willa se repite en personajes de la última temporada, en el capítulo “Los Últimos Stark”. Pero también, es el nombre de la supuesta madre de Jon Snow. Si bien, el origen de Snow no es tan claro, Ned Stark, se declara como su padre. En la historia, señala que Jon es un hijo bastardo suyo. Nació de una relación con una mujer llamada Willa durante la Rebelión. Un curioso y poco común nombre. ¿Habrías elegido otro nombre de "Game of Thrones"?

¿Qué significa "Willa"?

Derivado del nombre germánico "Will", se traduce como "voluntad" o "deseo". Muy común en el siglo pasado, durante la década de los años 20, pero mucho menos popular en la actualidad. Este no es el único significado del nombre Willa ya que, según el portal especializado en bebés, The Bump, también podría hacer referencia al término "protección", que refleja a la perfección uno de los sentimientos más importantes de los padres hacia sus hijos.