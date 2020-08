Cuarentena y TV: películas y series para ver hoy sábado 1 en la pantalla chica

MATILDA

Sony (DirecTV 208, Movistar 503, VTR 032, Claro 108)

Horario: 20:00.

Matilda Wormwood es una niña muy curiosa e inteligente, todo lo contrario que sus chabacanos padres, que suelen ignorarla y despreciarla. Tras descubrir que posee poderes telequinésicos, llega a la conclusión de que podría usarlos para hacer el bien, ayudando a los que están en dificultades, pero también para castigar a las personas crueles y perversas. Con Mara Wilson, Danny DeVito, Rhea Perlman, Embeth Davidtz y Pam Ferris.

PLAZA SÉSAMO

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 14:00.

Serie estadounidense. El pionero de los programas infantiles que combinan la educación y el entretenimiento. Por medio de una mezcla de títeres, animación y acción se enseña a los niños pequeños lectura, aritmética elemental, colores, letras, números o los días de la semana. También incluye secciones relacionadas con la seguridad vial y con la higiene.

EL ROBO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

Fox Life (DirecTV 212, Movistar 370, VTR 029, Claro 99)

Horario: 19:50.

Dos amigos deciden dar el golpe de sus vidas y robar un depósito de vehículos blindados para hacerse con el botín. Un detective de la policía de Nueva York se pone al mando de la investigación para tratar de esclarecer lo que hasta ese momento sería el robo a un furgón blindado más importante de la historia de Estados Unidos. Con Liam Hemsworth, Michael Angarano, Dwayne Johnson, Paul Ben-Victor, Emma Roberts, Greg Vrotsos, Shenae Grimes, James Ransone, Jerry Ferrara, Gia Mantegna y Nikki Reed.

CONTRABANDO

AXN (DirecTV 209, Movistar 504, VTR 060, Claro 106)

Horario: 21:00.

Hace tiempo que Chris Farraday (Wahlberg) dejó el mundo de la delincuencia. Pero, cuando su cuñado Andy (Landry Jones) fracasa en un asunto de drogas que le había encargado su implacable jefe Tim Briggs (Giovanni Ribisi), Chris se verá obligado a volver al contrabando para pagar la deuda de Andy. Después de reunir un equipo de primera con la ayuda de su mejor amigo (Ben Foster), se van a Panamá: la operación consiste en traer millones de dólares en billetes falsos.

VALIENTE

Warner Channel (DirecTV 206, Movistar 501, VTR 033, Claro 105)

Horario: 21:00.

Merida, la indómita hija del rey Fergus y de la reina Elinor, es una hábil arquera que decide romper con una antigua costumbre, que es sagrada para los señores de la tierra: el gigantesco Lord MacGuffin, el malhumorado Lord Macintosh y el cascarrabias Lord Dingwall. Las acciones de Merida desencadenan el caos y la furia en el reino. Además, pide ayuda a una sabia anciana que le concede un deseo muy desafortunado.

MÁTALOS SUAVEMENTE

A&E (DirecTV 207, Movistar 506, VTR 030, Claro 107)

Horario: 21:00.

Dos ex-convictos no demasiado brillantes son contratados para asaltar una lucrativa partida ilegal de poker. Las culpas recaerán sobre el organizador del juego y los ladrones podrán empezar una nueva vida. Por desgracia, el dinero robado pertenece a la mafia, que se pone en contacto con el asesino Jackie Cogan para encontrar a los culpables. Con Brad Pitt, Scoot McNairy, Ben Mendelsohn, Richard Jenkins, James Gandolfini y Ray Liotta.

ACTOS DE VIOLENCIA

Fox (DirecTV 202, Movistar 502, VTR 057, Claro 100)

Horario: 22:00.

Cuando su prometida es secuestrada por traficantes de personas, Roman (Ashton Holmes) y sus hermanos ex militares intentan salvarla antes de que sea demasiado tarde. Roman formará equipo con Avery (Bruce Willis), un policía que investiga el tráfico de personas y lucha contra la corrupción.

LA DIVINA COMIDA

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 22:00.

Entretención. Cuatro personajes conocidos se reúnen en la casa de uno de ellos, quien ofrece una cena que será evaluada por los restantes integrantes del grupo.

SUB TERRA

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 22:30.

Nuestro cine en TVN. Ciclo de películas chilenas. Pueblo de Lota, 1897. En las profundidades de la mina de carbón más grande del mundo, una gran rebelión se gesta en el corazón de un hombre. Mientras la aristocrática familia Cousiño Goyenechea sueña con el progreso, los mineros de carbón despiertan en busca de su dignidad. Con Francisco Reyes, Berta Lasala, Paulina Gálvez, Gabriela Medina, Héctor Noguera, Consuelo Holzapfel, Alejandro Trejo y Mariana Loyola.

INFIELES

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 23:30.

Serie chilena. Comedia en torno a la infidelidad y a las distintas situaciones que llevan al ser humano a cometerla; entre otras, disconformidad sexual grave de uno de los cónyuges, simple aprovechamiento de un momento favorable sin pensar en las consecuencias, hábitos o actitudes deteriorantes o desagradables para uno de los cónyuges que no se esfuerzan en superar y que los llevan a buscar consuelo en otra persona.

CITY TOUR ON TOUR THE BEST

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 00:00.

Federico Sánchez y Marcelo Comparini hacen un repaso por la cultura, arquitectura y cada detalle digno de destacar de países como Italia, España, Francia, Croacia, Inglaterra y Estados Unidos.

NO ME OLVIDES

Mega (DirecTV 150, Movistar 120, VTR 020, Claro 054)

Horario: 00:30.

Entretención. El empresario gastronómico Marcelo Cicali recorre Europa, Estados Unidos y Sudamérica encontrándose con chilenos que viven hace años en el extranjero y que, a través de lo que deben cocinar de un menú auténticamente nuestro, con el desafío de encontrar los ingredientes que corresponden, vinculan su historia con los recuerdos de su país.