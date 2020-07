Doctor Ugarte se transforma en el "Rey Guachaca 2020"

El coronavirus no pudo con la tradicional premiación de Rey Guachaca, y si bien es cierto no fue como todos los años, de igual forma se eligió al nuevo "Gran Compipa 2020": el doctor Sebastián Ugarte.

La campaña “Pónele la corona” duró dos meses y se eligieron a más de 50 reyes y reinas guachacas desde Iquique hasta Tierra del Fuego, pero el premio sólo podía ser para uno. Así, la distinción de “Gran Compipa y Rey de los Guachacas 2020” en el conocido doctor, quien a través de sus apariciones en televisión ha generado un gran aprecio en la gente.

“El doctor Ugarte se ha ganado el cariño y el amor de los chilenos en la cancha jugándola. Uno lo mira y se siente aliviadito altiro y es bueno tener un médico en la familia”, manifestó Dióscoro Rojas, fundador guachaca.

La emoción del "Gran Compipa"

"Yo sobre mi cabeza jamás habría puesto una corona, pero esta corona hecha de papel y que representa el que usan los trabajadores de mi patria me la pongo con honor", dijo emocionado el doctor.

"Gracias a toda mi gente, me siento muy honrado de mis raíces y alguien que no olvida sus raíces es alguien que merece portar una cosita así, siempre que uno no olvide quién es y de dónde viene chiquillos", agregó.

Además le dedicó este bello reconocimiento de la gente a su madre. "Que orgullo más grande, que orgullo sentirá mi madre y mi padre si me pudiera ver (…) Mamá, te dedico este premio", dijo.