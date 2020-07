"FestiGame" no se realizará, pero podrían haber sorpresas: "Que no nos reunamos físicamente, no quiere decir que no podamos seguir juntos"

Los eventos masivos se encuentran prohibidos a raíz de la pandemia. El riesgo de contagio, al reunir a cientos o miles de personas es altísimo. Y esta fue la principal razón para que "FestiGame", el evento de videojuegos más grande del país, tuviese que suspender su edición 2020. Por lo general, el evento solía realizarse los primeros días de agosto. Pero dada la situación actual, decidieron suspender.

A través de un comunicado, desde la organización señalaron "que no nos podamos reunir físicamente en nuestro querido evento de todos los años, no quiere decir que no podamos estar juntos". También apuntaron a lo difícil que es permanecer encerrados en medio de la pandemia.

"Acciones y experiencias"

Y si bien, no señalaron que el evento pueda realizarse en algún otro momento del año, abrieron una pequeña ventana de esperanza: "este 2020 te acompañaremos entregando las mejores novedades del mundo de los videojuegos y desarrollando una serie de acciones y experiencias". Al concluir agregaron que "FestiGame" "es una comunidad viva todo el año".

Actualmente en www.festigame.com suben contenido sobre el mundo de los videojuegos. Otras organizaciones han ido realizando torneos en línea y concursos, por lo que el abanico de opciones que podría ofrecer "FestiGame" es bastante amplio. El evento masivo tendrá que esperar.

¡Te dejamos su mensaje!

Te dejamos algunas imágenes de ediciones anteriores:

Agencia Uno

Agencia Uno