Pixar anuncia para junio de 2021 estreno de película "Luca"

Independiente de la pandemia de coronavirus y de la indudable pérdida monetaria que las obligadas cuarentenas han producido en el mundo del cine, Pixar sigue trabajando.

Por eso la empresa pertenciente a Disney acaba de anunciar un estreno para junio de 2021. Se trata de la película "Luca", la historia sobre un niño que vive en la riviera italiana, disfrutando de "un verano inolvidable en un pueblo a la orilla del mar".

De acuerdo con el anuncio de Pixar, "Luca" es dirigida por Enrico Casarosa (quien hará su debut como director para un largometraje animado) y la producción corre a cargo de Andrea Warren (quien trabajó en la producción de "Wall-E").

Aún no hay detalles sobre el elenco que participaría en la película, peor fue compartida la primera imagen de la cinta, en la que aparecen dos niños (seguramente, uno de ellos es “Luca”) brincando al mar desde un acantilado, rodeados de una maravillosa y colorida estética,

Meet “Luca.” Directed by Enrico Casarosa & produced by Andrea Warren, our all-new film will introduce a boy named Luca as he experiences an unforgettable summer in a seaside town on the Italian Riviera. “Luca” opens in theaters summer 2021. pic.twitter.com/orlIxzqXnB

— Pixar (@Pixar) July 30, 2020