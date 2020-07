"Tu abrazo vale bien la espera": así es "Primavera" la emotiva canción que lanzó "31 Minutos" esta semana

"Primavera" es el nombre de la nueva canción recientemente lanzada por "31 Minutos". En su letra, habla sobre la situación que muchos niños están atravesando a raíz de la cuarentena. El nuevo sencillo fue lanzado en colaboración con Unicef. “Me aburro como cualquiera pero sé que es cosa seria, imposible ir contigo a jugar. Tu abrazo bien vale la espera”, menciona parte de la canción.

El nuevo tema es interpretado por Corchetis, quien se hizo famosa anteriormente por su canción "Son pololos". “No alcancé ni a salir cuando me dijeron que tenía que entrar, de la calle a olvidarme, al colegio unirme por una pantalla y no me puedo concentrar”, dice parte de la letra de "Primavera". La canción hace un completo recorrido sobre lo que, probablemente, muchos niños piensen del encierro. Incluso señala la pena por no poder abrazar a sus abuelos, o lo distintas que son las clases online.

Captura

Aparecen más personajes

Como suele suceder en varios temas de "31 Minutos" otros personajes también aparecen en el videoclip. Como por ejemplo, Juanin, Mario Huro, Patana y por supuesto, Tulio. El video es bastante educativo, pues también destaca la importancia del autocuidado.

“Me aburro como cualquiera, pero sé que es cosa seria, imposible ir contigo a jugar. Tu abrazo bien vale la espera”, menciona parte de la emotiva letra. ¿Se podrá finalmente dar ese abrazo en "Primavera"? Habrá que esperar.

Te dejamos el videoclip: