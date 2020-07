"Se me heló el cuerpo": 'Quico' del Chavo del 8 recordó la millonaria propuesta que le rechazó a Pablo Escobar

El actor Carlos Villagrán, quien interpretó a Quico en la popular e inolvidable serie mexicana "El Chavo del 8", repasó detalles de su histórico personaje y además recordó una particular propuesta que le rechazó ni más ni menos que al famoso narcotraficante Pablo Escobar.

En conversación con América TV de Argentina, el actor mexicano reveló que mientras realizaba una presentación en Bogotá, unos desconocidos llegaron hasta el hotel donde se hospedaba para ofrecerle una millonaria y peligrosa oferta.

"Me llamaron a mi cuarto de que habían tres personas que querían conversar conmigo, yo dije que suban, como siempre fui amable, pensé que eran periodistas. Subieron, nos presentamos, abrieron el portafolio, sacaron una chequera, la abrieron y me dijeron: 'Mañana es el cumpleaños de mi hija, ponga usted la cantidad, hasta un millón de dólares"", contó el actor.

"Se me heló el cuerpo, no esperaba una cosa así. Se me ocurrió decirles por cláusula del contrato no podía hacer otra cosa por la que vine. Nos despedimos, me lo respetaron y listo. Supuse que trabajaban para Pablo Escobar y haberme negado me dio mucho miedo. A tercer día decidí irme porque pensé que podían barrerme", contó.