El "Capitán Memo" adelanta desde Estados Unidos cómo será el Festival de Rock Anime por streaming

Si se habla del cantante nacional Juan Guillermo Aguirre Mandiola, lo más seguro es que muy pocos sepan de quién se trata.

Pero si mencionamos que se trata del “Capitán Memo”, muchos lo reconocerán de inmediato.

Es que este chileno de 67 años, residente desde hace décadas en Estados Unidos, tiene un público fiel que lo sigue con devoción en su particular campo de trabajo: interpretar los temas de presentación y cierre de varios animes y dibujos animados.

Desde su casa en California, el “Capitán Memo” conversó con Publimetro a propósito del Festival de Rock Anime en el que estará el próximo domingo 9 de agosto vía streaming desde 20 horas.

El "Capitán Memo" y su banda. / Gentileza del Capitán Memo.

Será un evento acorde con la “nueva realidad” que impone la pandemia de coronavirus y al que se podrá acceder por internet tras adquirir las entradas ya disponibles en Passline.com, sitio por el que además será transmitido el concierto en el que aparte del "Capitán Memo" (destacado por la canciones de He Man, Capitán Futuro, Candy, El Vengador, El Galáctico y Ángel, entre otras) también estarán Marisa De Lille (Dragon Ball, Sailor Moon, Slam Dunk, Digimon y Dr. Slump), Jade (Ranma ½, Mikami y Pokemon), Gaby Vega (Shaman King y InuYasha) y Mauren Mendo (Saint Seiya).

Facebook.

“He hecho en este tiempo algunos programas por streaming desde mi hogar, en los que canto con mi guitarra y entrevisto a distintas personas. Asumo que debido a la pandemia esta es la nueva forma de encontrarse con el público, pero la verdad es que el contacto directo con el público y estar con mi banda arriba del escenario es lo que me gusta y echo de menos… Teníamos una apretada agenda de presentaciones y debido a la pandemia hemos tenido que suspender 23 shows. Ahora nos estamos preparando para lo del 9 de agosto y espero que todo salga bien, dentro de lo que significa hacer un espectáculo de esta manera”, cuenta con sinceridad el “Capitán Memo”.

¿Cómo ha sobrellevado la cuarentena en Estados Unidos?

-Por suerte he podido trabajar en mi casa, escribiendo y grabando. Y cada vez que me contactan desde cualquier país estoy a disposición para responder al amor de mis seguidores. Estoy encerrado desde marzo, pero por estos lados la gente se cuida y es respetuosa cuando se les pide tomar las medidas ya conocidas por todos para evitar los contagios. Si yo quisiera podría salir, acá no se ha obligado a llevar una cuarentena como en Chile, porque todos andan con mascarilla, se lavan las manos y mantienen la distancia social.

Facebook

-¿Qué mirada tiene desde la distancia de lo que ha pasado en Chile?

-(Pausa larga) Yo vivo hace mucho tiempo fuera de mi país de nacimiento, y estoy contento de vivir donde vivo. Estoy hace años con toda mi gente acá y luego de todo lo que he viajado no dudo en decir que estoy en el mejor país del mundo. Hay que vivir en Estados Unidos para darse cuenta de ello, del respeto por la gente…. Claro que me interesa lo que pasa en Chile. No no soy de izquierda ni de derecha, me considero una persona de centro, pero en Estados Unidos se preocupan de la gente, independiente del Presidente.

-Esa no es una visión muy compartida de Estados Unidos en varias partes del mundo…

-Te doy varios ejemplos: la educación desde la inicial hasta la universitaria es gratis. También hay buena salud. Y ahora la gente que está cobrando el desempleo llega a los 50 millones y les han dado tres mil 200 dólares mensuales (casi dos millones y medio de pesos) para que se mantengan tranquilos durante la pandemia. Con eso te puedo explicar indirectamente lo que veo en Chile.