Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este lunes 3

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

LUNES

ARIES (21 marzo -19 abril)

Aprovecha la energía de la luna para conectar con tu intuición, recarga tus energías para comenzar una semana y un mes renovador.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Eres una persona que tiene bastante creatividad, te gusta probar cosas nuevas e innovar todo el tiempo.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Siempre vas con la verdad de frente y eso a algunas personas no les cae bien, pero que no importe lo que los demás opinen de ti, sólo procura tener filtro al decir las cosas.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Recibe cada nueva oportunidad con optimismo, te sorprenderás de lo que eres capaz, no te eches a morir si las cosas no resultan a la primera.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Tú decides por ti, nadie te puede hacer cambiar, eres una persona única con convicciones claras, que viene a triunfar.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Amate más que nunca, aprende a escucharte y no te culpes por cosas de las cuales no tienes la culpa, vive con intensidad y no te intentes limitar.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Eres una persona que no tiene tiempo para el miedo, eres atrevido y valiente, te gustan los desafíos y si te caes te levantas siempre con más fuerza.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Cuando te propones algún objetivo de corazón no hay nada que te detenga, eres una persona que no descansa hasta cumplir sus metas.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Las energías esta semana andarán un poco revolucionadas, pero debes estar tranquilo, el secreto es escuchar lo que tu cuerpo y alma necesitan.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Eres una persona destinada a grandes cosas, no debes decaer si algo no sale bien, ten siempre confianza y fe en ti.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Estás decidido a ser feliz cueste lo cueste, no importa que tan dificil sea, sabes que lo serás porque te sientes agradecido y bendecido de estar viviendo.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Sabes muy bien cuándo debes tomar decisiones y dejar atrás a aquellas personas que sólo ocasionaron daño en tu vida.