Análisis de crisis en La Araucanía de Eduardo Fuentes en "Mentiras Verdaderas": "Los mapuches no son osos pandas, son un pueblo originario"

La introducción que hizo Eduardo Fuentes en "Mentiras Verdaderas" de La Red por motivo de la crisis de la violencia que vive La Araucanía se tomó las redes sociales, principalmente con felicitaciones para el conductor.

Al comienzo del programa, el periodista realizó un breve monólogo donde comentó lo que para él es el problema de fondo de La Araucanía: la falta de un respeto más profundo de los chilenos al pueblo mapuche.

Fuentes partió contextualizando el conflicto: "De dónde viene todo esto, esto no partió con Sebastián Piñera o con Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y así para atrás. Esto viene de cientos de años. Es una historia que tenemos que conocer a fondo los chilenos".

Y luego colocó de ejemplo a un "personero", que no identificó, para graficar el desdén que sienten muchos por el pueblo mapuche y su cultura.

"No se trata de tener simpatía… La otra vez escuchaba a un personero: '¿Por qué hablan de racismo? Si yo siento simpatía por el pueblo mapuche'. Si no es un oso panda, no es un monito de un circo que te causa gracia por la cosas que hace… Tienes que tener respeto por un pueblo originario. Nadie te dice que le rindas culto o pleitesía… Respeto, respeto entre las personas, de eso se trata, no de simpatía o qué bonito son los chales que hacen, me encanta el merkén, buena onda, y mira que bonito suena esa trutruca… No se trata de eso, se trata de un respeto más profundo. Y yo creo que ahí tenemos una deuda muy grande en Chile", finalizó el conductor.