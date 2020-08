Estos son los estrenos de Netflix para esta semana

Los lunes son el día más dificil de toda la semana, pero aquí te traemos todos los estrenos que trae la plataforma Netflix, para que no sea tan terrible la vuelta a la rutina.

Slender Man

3 de agosto

Esta es una cinta de terror con la que Netflix comienza la semana. La historia está ambientada en una pequeña zona de Estados Unidos. Allí donde un grupo de jóvenes comienzan a sospechar que el misterioso "Slender Man" podría ser el culpable de la muerte de varios niños del pueblo.

Los vigilantes de Malibú: La siguiente ola

4 de agosto

Se trata de una película que es la secuela de “Los vigilantes de Malibú, La nueva ola”. Esta cinta es original de Netflix y está dirigida por Savage Steve Holland, En esta oportunidad los protagonistas se inscriben en la nueva edición de la Beachmaster, la competencia que les podrá permitir ser los nuevos vigilantes de la playa de Malibú.

Berlín, Berlín: La novia se fuga

4 de agosto

Se trata una secuela cinematográfica de la ficción alemana. Narra la historia de Lolle, una joven que está a punto de comprometerse con su amigo Hart. No obstante, aparece Sven, su ex novio y esto hace que la protagonista cambie de planes y anule la boda.

Unbreakable Kimmy Shmidt: Kimmy vs, the Reverend

4 de agosto

Este especial interactivo no te permitirá levantarte del asiento. Nos muestra como el protagonista Kimmy ha decidido casarse. No obstante antes debe frustrar el perverso plan del reverendo.

La monja

4 de agosto

Para los amantes del terror, Netflix nos complace con esta cinta. “La monja” se ambienta en Rumanía. Allí una monja se ha suicidado en el convento. El vaticano envía al padre Burke y a una joven novicia para intentar resolver el caso.

Los más buscados del mundo

5 de agosto

Existen crímenes sin resolver y Nexflix nos presenta los casos los delincuentes más buscados del mundo con esta docuserie. A pesar de ofrecer jugosas recompensas e investigaciones a gran escala estos criminales continúan en libertad.

The seven deadly sins: La ira imperial de los dioses

6 de agosto

“Los siete pecados capitales: La ira de los dioses” es el título en español de la tercera temporada de esta serie anime. Está basada en el manga escrito e ilustrado por Nakaba Suzuki y publicada por la revista Kodansha. Podremos disfueta de diversos musicales mientras se desarrolla la trama de la producción.

The rain

6 de agosto

Hablamos de la tercera temporada de una serie que en español se llama “La lluvia”. Está en la historia de dos hermanos daneses, Simone y Rasmus, logran emerger de la seguridad de un buque seis años después de que un virus terrible arrastrado por la lluvia aniquilase casi a todos los humanos en Escandinavia.

Nasha Natasha

6 de agosto

La protagonista de este documental es la a cantante uruguaya Natalia Oreiro. En la producción los espectadores de Netflix podrán verlos los momentos de la artista entre bambalinas y durante los conciertos de su gira por Rusia en 2015.

Stars in the Sky: A Hunting Story

7 de agosto

Stars in the Sky: A Hunting Story es otro de los documentales que estrena Netflix esta semana. El título en español se traduce en “Estrellas en el cielo: una historia de caza”. Se basa en la vida de un grupo de cazadores que deben enfrentarse diariamente a los prejuicios externos sobre su trabajo de cazar animales salvajes.

Alta mar

7 de agosto

Esta es la tercera temporada de la serie. Nos contará el drama de cómo Nicolás Vázquez hace una llamada de socorro. Entre tanto, un espía inglés advierte a Eva Villanueva que un pasajero del barco tiene en su poder un peligroso virus. Tanto Eva y su hermana Carolina deberán pararle los pies.

Work it: Al ritmo de los sueños

7 de agosto

Se trata de la nueva película original que llega a Netflix esta semana. La cinta sigue a la joven Quinn Ackerman, una aspirante a bailarina. Luego de ser rechadazaza en el equipo de baila de su instituto , que tras ser rechazada en el equipo de baile de su instituto, Quinn se dispone a organizar un grupo lograr ganar el concurso que le permita ir a la universidad, en la que desea estudiar.