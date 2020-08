Ingrid Aceitón anuncia su primer embarazo con una tierna imagen junto a su pololo

Con una conmovedora publicación en Instagram, Ingrid Aceitón anunció que se convertirá en madre por primera vez. La joven mostró toda su emoción ante la sorpresiva noticia con una fotografía junto a su pololo.

La ex miss no esperaba tener un bebé debido a que tenía problemas para concebir, de modo que afirmó estar muy agradecida de encontrase en la dulce espera.

“Pensé que jamás podría decirlo y aquí estás… ¡Creciendo en mi pancita! Con tu papá estamos muy agradecidos y felices de saber que vienes a nuestras vidas. No han sido días fáciles, nadie dijo que lo sería. Pero luego de supuestamente no poder ser mamá y vivir este milagrito… solo me queda agradecerle al Señor y a la vida que llegues a nuestro camino. Y sin duda darte lo mejor de mí siempre siempre”, escribió en la publicación.

Además, habló sobre la hermosa relación que mantiene con Ignacio Javier, padre del esperado bebé.

“@el_imitador_chileno y usted siempre agradecerle por todo lo lindo y maravilloso que me ha entregado desde el primer encuentro y ahora se nos une una personita más. Para seguir entregando más y más amor. Seremos papás y estoy demasiado feliz”, fueron las conmovedoras palabras de la famosa.

Pololo de Ingrid Aceitón compartió un conmovedor mensaje

Ignacio Javier también reaccionó a la publicación de su novia, en el cual le dedicó unas tiernas palabras.

“Mi felicidad eres tu mi amor, y te lo he dicho desde el principio, y juntos crearemos felicidad máxima en nuestras vidas, y en adelante trabajaré a full para ser uno de los mejores papitos del universo, para criar y ver crecer a [email protected] [email protected] que viene en camino estoy muy agradecido del señor y de usted por ponerla en mi camino seremos una familia maravillosa”, expresó.

