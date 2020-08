Roxana Muñoz impacta en redes sociales por su apariencia tras cumplir ayuno de 21 días

View this post on Instagram

Y acá estoy. Más viva que nunca. Junto a Loren Lockman. Respondemos todas sus preguntas. En mi último día de Ayuno.🥳🥳🥳🥳🥳🤐😁😁😁. Abrazo grande . Y Mañana mi primer día de Realimentacion. 👏👏💪💪💪💪 Ahora sí que se pondrá bueno, bueno!!! Y les tengo una pregunta : CÓMO TE VERÍAS TU CON 21 DIAS SIN COMER Y SOLO TOMAR AGUA ?