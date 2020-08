¿Vuelve "Mea Culpa"?: Carlos Pinto no le cierra la puerta al regreso de la exitosa serie policial

Sin duda que "Mea Culpa" fue un éxito importante en la televisión chilena en la década de los 90 y principios del 2000. Y ahora lo sigue siendo, ya que las repeticiones de capítulos han tenido muy buena acogida.

Ante este hecho, su creador Carlos Pinto, deja la puerta abierta para un posible regreso. A La Cuarta, sostuvo que ha pensando en realizar una nueva temporada de la serie policial.

“Es importante dejar en claro que una nueva temporada de Mea Culpa, no depende de mí. El actor más importante es TVN. En lo personal, no he abrigado esta esperanza por lo mismo. Pero debo reconocer que este ciclo de repeticiones me ha hecho reflexionar profundamente sobre la potencia del programa y, por sobre todo, de su vigencia”, dijo.

Pinto dijo estar sorprendido por los comentarios en redes sociales de los televidentes: “Esta suerte de espontáneo y gratuito focus group realizado en pantalla, me ha dejado un sabor muy agradable como realizador y debo reconocer ese resultado me abre el apetito”.

“Me gustaría realizar el caso del médico, quien coludido con su madre, dio muerte a su hermano enfermo mental, a quien llevó al desierto de Atacama para quitarle la vida y luego de sepultarlo allí pasaron diez años antes que se supiera la verdad”, concluyó.