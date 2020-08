Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este jueves 6

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

JUEVES

ARIES (21 marzo -19 abril)

Es importante que tengas presente a diario tener un momento para ti, en cual te sientas cómoda y disfrutes de tu existencia en la vida.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Si bien eres una persona fuerte, sabes bien lo que es sentirse frágil y vulnerable, valoras mucho tu vida y todo lo que permanece en ella.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Eres una persona realista que le gusta andar por la vida prometiendo cosas que no puede cumplir, te gusta concentrarte en tu presente y esa es tu base para todo lo que viene.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Eres una inspiración para las personas que te rodean, procura mantener siempre tu energía y cuidarla, no permitas contaminarte.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Eres de esas personas que dan más de lo que reciben y a pesar de que te das cuenta lo sigues haciendo por algún motivo, que sólo tu has de entender.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Es verdad que todo en la vida no es color de rosas, pero siempre debes darte una oportunidad y no decaer.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Te gusta rodearte de gente que desea surgir, de gente activa que no se echa a morir por los obstáculos que se le presenten.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

No importa si no es un buen dia, ya pasará; todo lo malo debe pasar, no te estreses demasiado.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

La vida ha preparado para ti grandes cosas, pero debes darle un empujón, creerte el cuento, porque el cuento es tuyo.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

No te conformes con poco, ni tampoco intentes evitar los obstáculos que la vida te ponga enfrente, debes ser fuerte y continuar.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

El amor tomará un curso nuevo para tu vida, ve cada experiencia como una oportunidad de crecimiento y para volver a comenzar.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Eres una persona que respeta a los demás tanto como a la naturaleza, cuando visitas un lugar siempre lo cuidas e intentas dejarlo mejor.