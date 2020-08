HBO va más allá con "The Last of Us": guionista ampliará y rescatará elementos descartados del videojuego

No cabe dudas de que The Last of Us, la gran apuesta de HBO, es la serie más esperada del último tiempo sobretodo para los fans del videojuego protagonizado por Joel y Ellie, que tendrán que esperar hasta 2021 para ver el primer capítulo.

La serie que será dirigida por Johan Renck y producida por Craig Mazin -los mismos de Chernobyl- va tomando forma. Según dio a conocer el sitio Collider, los guionistas han revelado que la serie ampliará su mundo e incluso rescatarán elementos descartados en el videojuego.

"Creo que los fans están preocupados de que cuando se licencia una saga, no la entienden o quieren anularla. En este caso, estoy trabajando con el tipo que lo creó, así que los cambios que vamos a hacer están diseñados para llenar los espacios y ampliar la historia. No para cambiar nada, más bien para ampliarlo", señaló Mazin.

"Estamos creando todo de nuevo y también estamos reinventando lo que ya está ahí para presentarlo en un formato diferente. Para mí, es como un sueño hecho realidad. Estoy un poco asustado porque muchas emociones están ligadas a este videojuego, y son bastante intensas. Probablemente me esconderé en un búnker por un tiempo, porque no puedo satisfacer a todos", agregó.

Los fans de "The Last of Us" pueden estar tranquilos. La serie de HBO, será fiel al videojuego: no sufrirá grandes modificaciones y solo se añadirán elementos nuevos para enriquecer la experiencia. Prueba de ello es la estrecha colaboración de Neil Druckman -creador de la saga- y del compositor musical Gustavo Santaolalla.