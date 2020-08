Gwyneth Paltrow y Chris Martin nunca fueron realmente una pareja

La ruptura de Gwyneth Paltrow y Chris Martin en 2016 acuñó el término "separación consciente", esa expresión que desde entonces se ha usado para definir el final de una relación sentimental cuando se produce forma amistosa y se afronta como un paso positivo para ambas partes.

Irónicamente, ellos nunca llegaron a ser una pareja más que sobre el papel. La actriz acaba de confesar que en realidad nunca conectaron a nivel romántico y, aunque les gustaban las mismas cosas, la misma música y compartía un sentido del humor "tonto", en el fondo no eran más que buenos amigos.

"Estábamos muy unidos, pero no llegamos a asentarnos como pareja. No encajábamos en ese sentido", reveló ella en el artículo que escribió para la edición británica de Vogue. "Siempre hubo algo de inquietud y malestar, pero queríamos a nuestros hijos, muchísimo", dijo.

El día que se dio cuenta de que faltaba algo en su matrimonio, Gwyneth recurrió a todos los medios a su alcance para no "fallar" y decepcionar a sus seres queridos, especialmente a sus dos retoños.

"Pero un día, pese a todos nuestros esfuerzos, me di cuenta de que no estaba en una encrucijada, sino que había tomado un camino y había recorrido ya un buen trecho. Casi sin darnos cuenta, habíamos ido en direcciones diferentes. Nunca volveríamos a estar juntos de la misma manera que antes".

El terapeuta al que recurrieron para que les ayudara a diseñar su nuevo futuro por separado fue el primero que les propuso la idea de protagonizar una "separación consciente" y la reacción inicial de la estrella de Hollywood fue pensar que se trataba de un término "pretencioso, dolorosamente progresista y difícil de asimilar". Sin embargo, la posibilidad de no verse obligada a renunciar a la vida que había construido junto al líder de Coldplay e incluso a su compañía le hizo darle una oportunidad.

"Me intrigó el concepto mucho más que la expresión en sí. ¿Había algún escenario en el que pudiéramos romper y no perderlo todo? ¿Podríamos seguir siendo una familia aunque no fuéramos pareja?", ha explicado acerca de lo que sintió en esos momentos.

En la actualidad, Gwyneth está casada con el productor Brad Falchuk y su ex mantiene una relación con la actriz Dakota Johnson y, tal y como ambos deseaban, siguen estando muy unidos.