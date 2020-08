Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este viernes 7

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Si deseas alejarte de esas personas que no contribuyen para nada en tu vida, debes decidirte de una vez por todas a hacerlo, piensa siempre en ti primero.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Si hoy eres capaz de sonreír es porque has sido fuerte y has enfrentado altibajos que hoy te convierten en la gran persona que eres.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Eres una persona capaz de subir de ánimo a cualquiera, también sirves mucho de inspiración para lo demás, eres realmente único.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Si bien te has caído y tropezado bastantes veces, te has levantado siempre, has sido optimista y luchador, nunca te das por vencido.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Lo más importante siempre sera el amor propio, esa es la base para poder comenzar a entregar mucho y de forma real.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Eres un ser que vino a la vida a llenarse de positividad y debes actuar como tal, te darás cuenta que al serlo todo a tu alrededor se comenzará a transformar.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

A veces te estresas, pero luego eso se te olvida y recuerdas que viniste a la vida para ser feliz y disfrutar, a aprender y no a ser negativo.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Todo lo que pasa en tu vida es consecuencia de cada acto que haces, debes ver y disfrutar siempre la vida con amor y optimismo.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Los obstáculos que la vida te ponga no deben entorpecer tu camino hacia tus grandes metas, al contrario debes superarlos y crecer.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Tu familia siempre será primordial en tu vida, en ocasiones te has dejado de lado por ellos, pero no debes olvidar que siempre tú eres y seras tu prioridad fundamental.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Nada ni nadie puede apagar la luz que llevas en tu corazón, eres una persona grandiosa y no te debes olvidar jamás de lo que eres capaz.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

La familia y los amigos son personas que debes cuidar mucho, no permitas que comentarios externos afecten tu relación con ellos.