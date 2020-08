Adele fascinó a todos con su increíble silueta en el gimnasio

A pesar que Adele ha mostrado más fotografías de su nueva imagen tras aventurarse a perder peso, sus fanáticos no dejan de sorprenderse del cambio radical que experimentó su cuerpo.

La intérprete de Someone like you se sometió a un régimen alimenticio especial, arduos entrenamientos y la asesoría de la especialista, Dominique Fradin-Read, que abordó la pérdida de peso desde todos los puntos de vista, incluyendo el metabólico y mental.

Adele. / Instagram

Los resultados siguen saltando a la vista especialmente porque la británica no ha dejado de ejercitarse y llevar una vida saludable, puesto que ese fue su principal motivo para emprender la transformación.

De hecho, una muestra está en las recientes imágenes que circularon a través de las redes sociales donde se aprecia a la compositora entrenando en el gimnasio, dejando ver la notable modificación de su silueta.

Allí luce de espalda sus piernas tonificadas, un aumento de glúteos y una cintura detallada en un conjunto negro con suéter y leggings, que han robado los suspiros de más de uno, según Milenio.

De acuerdo con El Confidencial Adele, de 32 años, se deshizo de más de 70 kilogramos y fue en el pasado mes de mayo que se volvió viral por revelar al mundo su nueva versión apareciendo con un mini vestido y un look diferente.

No obstante, tanto su entrenador Pete Geracimo como ella, han querido dejar claro que se trata más de un proceso de cuidado propio que de presiones sociales ya que siempre se sintió bien aún con sobrepeso.

Por otro lado, los amantes de los ritmos de Soul y R&B que integran sus canciones se encuentra a la expectativa de un nuevo álbum que viene en camino después de atravesar un polémico divorcio con Simon Konecki en 2019 luego de sostener su matrimonio por tres años.

