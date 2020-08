Confirman secuela de "Dirty Dancing" con el regreso de Jennifer Grey como protagonista

El estudio Lionsgate confirmó que se prepara la secuela de "Dirty Dancing", la película que se convirtió en un éxito de taquilla en 1987, y que nuevamente será protagonizada por Jennifer Grey.

La cinta, que también fue liderada por el fallecido actor Patrick Swayze, se llevó el Oscar a la mejor canción original durante el año de su estreno, gracias al tema (I've Had) The Time of My Life.

Según informa Deadline, el consejero delegado de Lionsgate Jon Feltheimer dio a conocer el hecho, indicando que Grey también producirá la cinta. En tanto, Jonathan Levine (Long Shot) será el director.

Cabe mencionar que el 2004 se realizó una secuela llamada "Dirty Dancing: Havana Nights", la cual fue protagonizada por Diego Luna, pero que no logró éxito.