Solo puede comer fruta: Roxana Muñoz explica la especial dieta de realimentación que está haciendo

Esta es la última etapa de mi Ayuno. Siempre guiada por Loren Lockman . Todas las comidas, son con horarios y porciones que van cambiando día a día. Esto cambia de acuerdo a cada persona, No es lo mismo para todos. Les recuerdo que un ayuno prolongado, se debe hacer con supervisión de un experto en Ayuno Terapéutico. Cada persona es diferente. Para información, Por favor revisar los videos en vivo junto a Loren, que están publicados, para que no se repitan siempre las mismas preguntas. Este Domingo 11:00 am tendremos un live juntos, en mi último día de realimentación. Y responderá, otras dudas que tengan, Mientras tanto; pueden dejarlas acá. También daremos la fecha y horario de nuestro Webinar gratis, para que participen y puedan aclarar otras dudas directamente con Loren. Abrazo grande cuídense y tomen agüita todo el día. 😉❤️