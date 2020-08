Fanáticos de Naya Rivera hacen vigilia en el lago donde falleció

Los fanáticos de Naya Rivera se reunieron en el lago Piru en el condado de Ventura, California, el sábado para hacer una vigilia, recordando a la estrella de Glee.

La actriz desapareció el 8 de julio, luego de ir a un viaje de navegación con su hijo de 4 años, Josey. Mientras él se encontraba seguro en el barco, el cuerpo sin vida de Rivera fue encontrado el 13 de julio.

Thank you @chanelinblack & @NAYAarmy for organizing the #NayasFanMemorial it was beautiful. Great to see masks and encouraging social distancing too 💜 #ripnaya #nayarivera pic.twitter.com/DKfuKuWhcQ

— Kaycee Lee 🤘 (@hendrika83) August 2, 2020