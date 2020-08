Cuarentena y TV: películas y series para ver hoy lunes 10 en la pantalla chica

MONSTERS, INC.

Warner Channel (DirecTV 206, Movistar 501, VTR 033, Claro 105)

Horario: 21:00.

Monsters Inc. es la mayor empresa de miedo del mundo, y James P. Sullivan es uno de sus mejores empleados. Asustar a los niños no es un trabajo fácil, ya que todos creen que los niños son tóxicos y no pueden tener contacto con ellos. Pero un día una niña se cuela sin querer en la empresa, provocando el caos.

HOLA CHILE

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 15:30.

Entretención. Programa con entrevistas y comentarios conducido por Julia Vial y Eduardo de la Iglesia, quienes son acompañados por los panelistas Constanza Roberts y Germán Schiessler.

INSENSATO CORAZÓN

Mega (DirecTV 150, Movistar 120, VTR 020, Claro 054)

Horario: 18:10.

Teleserie brasileña. Pedro es un piloto comercial que se enamora de Marina, pero resulta que ella es amiga de su prometida, Luciana. Entonces, rompe el compromiso y se aleja de Marina. Pero su vida se complicará aún más cuando es acusado de un crimen que no cometió y tenga que enfrentar la ambición y envidia desmedidas de su hermano Leo, el sobreprotegido de la madre de ambos.

EL TRANSPORTADOR

FX (DirecTV 217, Movistar 607, VTR 050, Claro 127)

Horario: 20:20.

El exmilitar Frank Martin (Jason Statam) vive lo que parece ser una vida tranquila, prestando sus servicios como transportador en su auto equipado, pero cuando rompe las tres reglas de conducta por las que se rige, la violencia vuelve a adueñarse de su vida.

SOLA CONTRA EL PODER

TBS (DirecTV 216, Movistar 739, VTR 110, Claro 635)

Horario: 20:40.

Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) es una implacable y ambiciosa lobbista que intenta que fructifique una legislación a favor del control de armas en Washington DC. Conocida por su astucia y sus éxitos sin parangón, siempre ha hecho lo que fuera necesario para ganar. Pero cuando se enfrenta al oponente más poderoso de su carrera, se da cuenta de que la victoria puede tener un precio demasiado alto.

PREMONICIÓN (2:22)

Fox Life (DirecTV 212, Movistar 370, VTR 029, Claro 99)

Horario: 21:00.

Un controlador aéreo vive una vida caótica después de que es casi responsable de una colisión entre dos aviones causada por una misteriosa luz a las 2:22 pm. Este suceso le lleva a conocer una mujer con la que todo parece indicar su vida está entrelazada desde hace mucho tiempo. Con Michiel Huisman, Teresa Palmer, Simone Kessell, Maeve Dermody, John Waters, Kerry Armstrong, Richard Davies, Zara Michales, Mitchell Butel, Jessica Clarke y Sam Reid.

TERROR EN SILENT HILL

AMC (DirecTV 210, Movistar 608, VTR 058, Claro 113)

Horario: 22:00.

Rose es una joven madre (Radha Mitchell) que trata de encontrar curación para su hija enferma. Incapaz de resignarse al diagnóstico de los médicos que proponen internarla de forma permanente en un centro siquiátrico, Rose huye con su hija hasta llegar a una ciudad aparentemente desierta.

MI PEQUEÑO GRAN HOMBRE

Golden (DirecTV 503, Movistar 761, VTR 791-HD, Claro 595-HD)

Horario: 22:05.

Tras perder su celular, Carla (Fernanda Castillo), una exitosa abogada divorciada, recibe la llamada de alguien que lo encontró y quiere devolvérselo. Es León (Jorge Salinas), un hombre encantador. Ambos tienen una conexión instantánea y concretan una cita para que él pueda devolverle el celular. Cuando León llega a encontrarse con Carla, ella queda totalmente sorprendida: León es todo lo que había imaginado, excepto por un detalle inesperado, él mide sólo 1,35 de altura.

YO SOY

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 22:30.

Entretención. Jean Philipe Cretton conduce este programa que premia a los mejores imitadores de artistas tanto nacionales como internacionales y que se someten al veredicto de un jurado integrado por la cantante Myriam Hernández, el actor Cristián Riquelme y el animador Antonio Vodanovic.

¿DÓNDE ESTÁ ELISA?

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 23:30.

Teleserie chilena. Elisa, la mayor de las tres hijas de un matrimonio de clase alta, quienes después de 17 años de vida en común ven derrumbarse todas sus certezas tras su desaparición. La lista de sospechosos del secuestro es larga, contándose entre ellos familiares, compañeros de estudios y amigos de ella. Con Sigrid Alegría, Francisco Melo, Álvaro Rudolphy, Paola Volpato, Francisco Reyes, Álvaro Morales, Francisca Imboden y Monserrat Prat.

TOC SHOW

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 23:55.

Late. Juan Carlos “Pollo” Valdivia conduce este espacio de conversación sobre temas de actualidad, con participación de los panelistas Bernardita Ruffinelli y Álvaro García.

BONES

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 01:45.

Serie estadounidense. La doctora Temperance Brennan es una antropóloga que compagina su trabajo como escritoras de novelas policíacas con el de investigadora para el Instituto Jeffersonian, especializada en estudiar los casos en los que las víctimas son irreconocibles. Protagonizada por Emily Deschanel.