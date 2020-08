Mario Kreutzberger: "Tengo que entregar este año la Teletón, con el dolor de mi alma"

Mario Kreutzberger, conocido como "Don Francisco", reconoció que tiene que tiene que dejar de animar el show de la Teletón "con el dolor" de su alma.

"Tengo que entregar este año la Teletón, con el dolor de mi alma y siempre poniéndome a disposición para ayudar, pero tiene que venir una nueva generación para los próximos 40 años", reconoció en una conversación con Angélica Castro y Cristián De La Fuente en el programa "Con amigos en casa" transmitido por el canal TV+.

El animador también se refirió al final de Sábado Gigantes. "Cuando salí de ahí y le empecé a dar la mano a las personas que estaban rodeándome, yo me iba muy orgulloso y muy contento…mi señora me dice un día: no sientes algo raro, porque hoy es sábado y es el primer sábado en 53 años que no estás haciendo Sábado Gigante, y le dije: yo cerré el capítulo de Sábado Gigante, me fui en el mejor momento de la mejor manera, mejor no podía haber sido", reconoció.

Además de repasar sus inicios en televisión y de su relación con sus padres, Don Francisco aseguró que está junto a su esposa en Chile pasando solo la cuarentena.