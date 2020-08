Boom Boom que Yerko regresó: "Siempre dijimos que iba a quedar la cagá y quedó la cagá"

Fueron casi 20 años en televisión para "Yerko Puchento", con su boom boom y ácidas reflexiones para el mundo de la TV, pero también para la contingencia nacional en general. Y tras estar dos años sin pantalla, hoy regresa en gloria y majestad…pero vía online…como es la moda en pandemia.

"Yértigo" es el nombre de su show a distancia, que comenzó el jueves pasado y que cada semana tendrá nuevos invitados, que se harán partícipes de su espectáculo y panelista del desglose de los temas más importantes del momento.

El actor Daniel Alcaíno, quien da vida al personaje, conversó con Publimetro y la tiene clara. "Fueron pasando los meses con esta pandemia, se fueron sumando memes, respuestas del Gobierno, alarmas, problemas en los colegios, esta parálisis que venía ya con el estallido social y con 18 años en la tele diciendo 'y va a quedar la cagá y quedó la cagá".

Fue ahí entonces que Daniel se pone en marcha. "Teníamos que hacer algo, no nos quedaba de otra, los teatros no tienen para cuándo y las cuentas no esperan", explicó.

Así que con su libretista y en el estudio de un amigo montaron todo lo necesario y el jueves pasado con el senador de RN Manuel José Ossandón, "Yértigo" emitió su primer capítulo, en vivo y en directo.

"Hoy en la TV no se podría haber dicho casi nada"

Alcaíno asegura que si en la actualidad Yerko estuviera en la televisión, no podría decir muchas cosas sobre lo que está pasando en Chile. "Hubiese estado difícil estar en la tele hablando de lo que pasa. Yo echo de menos la tele de antes, los equipos con los que trabajé como el año 2008, ahí había equipos de periodistas por ejemplo, ahora todo se hace a la rápida. No te entienden, todo el mundo anda cuidando el trabajo, con miedo, hay mucha censura", precisó.

"Acá en este show tenemos colores propios y no tenemos que dar explicaciones a nadie", asegura el actor.

¿Dónde y cómo ver "Yértigo"?

Este jueves 13 de agosto a las 20.00 horas "Yerko Puchento" tendrá un nuevo capítulo su programa, con Francisco Saavedra como invitado.

El programa anterior contó con 6.800 personas conectadas y tuvo una duración de 1 hora y media. Si quieres ver el show de esta semana, las entradas se pueden adquirir en la web www.yerkopuchento.cl, y tienen un costo de 4 mil pesos.

La interacción con el público también estará presente. La transmisión contará con una pregunta al pueblo y todos podrán dar su opinión enviando un WhatsApp de audio al número de "Yértigo". También habrá una ventana para que los cibernautas manden sus videos.