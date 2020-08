Día del Niño: Los Pica Pica presentarán un espectáculo exclusivo para Chile

View this post on Instagram

🎊¡Es hora de concurso!🎊 Participa por uno de los cuatro tickets para el show de “Los Pica-Pica” este 16 de agosto ¿quieres participar? Solo debes seguir los siguientes pasos ¡Es muy fácil! 1️⃣ Debes seguirnos en Instagram @PublimetroChile 2️⃣ Dale “me gusta” a esta publicación 3️⃣ Registrarse en Puntoticket.com El sorteo estará activo hasta la mañana de este viernes 14 de agosto, día que publicaremos a los ganadores. ¡No dejes de participar! Y recuerda que será un show online exclusivo para nuestro país (vía Puntoticket)