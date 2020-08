Estragos del coronavirus: Alyssa Milano muestra cómo ha perdido gran parte de su pelo

View this post on Instagram

Thought I’d show you what #Covid19 does to your hair. Please take this seriously. #WearADamnMask #LongHauler

A post shared by Alyssa Milano (@milano_alyssa) on Aug 9, 2020 at 1:23pm PDT

Parece que la intérprete considera que apelar a la vanidad puede resultar la única forma de convencer a los más imprudentes de la gravedad de la actual pandemia y de la importancia de tomar todas las precauciones posibles, como usar mascarillas y respetar el distanciamiento social, para evitar nuevos contagios.