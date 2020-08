Exesposa de Cristian Castro se lanzó: "Él le temía a la oscuridad y tomaba la leche en mamadera"

El matrimonio y posterior divorcio entre Gabriela Bo y el cantante Cristian Castro fue todo un escándalo. Sólo duraron un año casados y el término de la relación fue entre denuncias de violencia y maltratos.

16 años después de haber firmado los papeles de divorcio, y de que la periodista mexicana Yolanda Andrade denunciara que el cantante golpeó a su madre, la reconocida actriz Verónica Castro, la modelo paraguaya volvió a hablar del tema en una carta que hizo pública.

Según revela la Revista Gente, en la carta la modelo precisa: "Le creo a Yolanda Andrade cuando dice que Cristian golpeó a Verónica Castro, porque lo viví en carne propia. A mí me golpeó. Una tiene que vivir la experiencia en carne propia. En México me mataron en su momento por contar que Cristian Castro me pegó. En Argentina todos fueron un amor conmigo, porque tienen una cabeza más abierta. Todo lo que hay detrás de esta historia es muy fuerte".

Pero la carta sigue y es cada vez más extraña, por da a conocer comportamientos nada normal de parte del cantante. "Cristian tenía actitudes extrañas, le gustaba tomar la leche en mamadera, le tenía miedo a la oscuridad, no dormía de noche por la inseguridad. Tenía dos armas. Teníamos que dormir de día, no era normal. No creía en ayuda médica y menos psicológica. Fue todo muy difícil para mí, la verdad que fue duro".

En cuanto a su suegra tuvo palabras de amor y agradecimiento. “Cuando tuvo que hablar conmigo, de mujer a mujer, se portó espectacular conmigo, no puedo decir otra cosa. Siempre fue linda Verónica. Me decía: ‘Eres buena persona, vas a hacer tu vida, él no va a cambiar’. Me hablaba como mujer, yo creo que ella siempre me respetó porque yo me porté súper bien, sabía que yo estaba enamorada”, concluyó la modelo.