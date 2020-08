Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este miércoles 12

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Cuida tus finanzas aunque ellas sean prósperas, no malgastes el dinero en cosas innecesarias, junta para algo que realmente valga la pena y enriquezca tu ser.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Eres un soñador que vino a la vida a triunfar cueste lo que cueste, no te darás por vencido hasta lograr cada una de tus metas con optimismo y seguridad en ti.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Aunque te equivoques muchas veces, siempre logras levantarte con más fuerzas, sabes perdonarte, caminar con la frente en alto y continuar más firme, de eso se trata.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Lo que más te importa hoy eres tú y tu opinión, no andas en busca de consejos externos, estás en una introspección personal que te está enseñando a ver la vida en diferentes perspectivas.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

No invadas tu mente en pensamientos negativos, eres fuerte, libre, autónomo, con ganas de comerse la vida, no te des por vencido jamás.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Comienza a poner más atención a tu cuerpo, mente y alma, es un buen momento para aprovechar de analizar tus puntos fuertes y los débiles que debes fortalecer.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Es mejor hacer oídos sordos a los chismes y poner ojo a donde pones tu atención, quizá necesitas comenzar a enfocarte más en ti y en las cosas positivas.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Te gusta remar contra la corriente, es difícil, pero es así que te das cuenta que las cosas en este mundo no están bien y que lo que nos enseñan no es lo único de lo que aprenderás.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Cultiva en ti la humildad y la humanidad, no te dejes dominar por el ego, no permitas convertirte en algo que no eres, confía cada día más en ti y todo irá mejorando.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

El tiempo te dará la respuesta, así te darás cuenta de lo que hiciste bien y de lo que no estuvo tan bien, en ocasiones triunfarás y en otras tropezarás, aprende a perdonar y a perdonarte.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Lo importante es siempre tener claridad de que estás haciendo las cosas para y por tu bien, que todo lo que haces y el esfuerzo que pones para lograr tus propósitos dará frutos.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Convéncete de que tu primera prioridad eres tú, estando bien tú podrás entregar lo mejor de ti a las personas que tanto amas y valoras, ellas también necesitan que estés bien contigo mismo.