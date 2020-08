Pollo Valdivia y el caso Hugo Gutiérrez: "Por qué los marinos mandan videos tan rápidamente para viralizarlos y hay otros harto más interesantes como medios de prueba que todavía no aparecen"

Un punzante comentario realizó el animador Juan Carlos "Pollo" Valdivia sobre el incidente protagonizado el fin de semana por el diputado Hugo Gutiérrez con personal de la Armada durante una fiscalización en Iquique. En su programa "Toc Show", el conductor criticó la actitud del parlamentario comunista, pero también cuestionó la rápida viralización de las imágenes.

"Todos tenemos los mismos derechos y deberes, y por lo mismo nos tenemos que respetar. Entonces, cuando uno tiene la autoridad y dice 'yo mando aquí', no, prepotente. Pero yo lo encontré suave, porque Gutiérrez es de mecha corta, se sabe que el hombre prende con agua", partió planteando Valdivia.

"Pero por otro lado qué raro, tanto video que tienen los propios carabineros con sus GoPro y nunca llegan las imágenes donde tienen que llegar, y estas, en menos de lo que canta un gallo rápidamente llegaron a manos del que estaba más interesado en que esto se hiciera público, para dejar como chaleco de mono a Hugo Gutiérrez, que te puede caer bien o mal, que te puede caer mal porque incluso eres anticomunista, hasta ese punto lo entiendo, no digo que lo acepte o lo justifique, pero entiendo que hay gente que es anticomunista, que ve el cuco ahí, y por lo mismo le tienen bronca a Gutiérrez", continuó.

Diputado Hugo Gutiérrez y exsenador Fulvio Rossi se enfrentan con dureza en Twitter Parlamentario del PC y actual médico del Hospital Salvador se dieron con todo en redes sociales. Coincidieron como parlamentarios por Iquique, uno en la Cámara Baja y el otro en la Cámara Alta.

El rostro de TV+ continuó con su comentario estableciendo que "siendo súper riguroso, parece que llegó a manos de (José Antonio) Kast, entonces ahí está la cosa rara. Por qué los marinos andan mandando videos tan rápidamente para viralizarlos y hay otros videos harto más interesantes como medios de prueba, sobre en temas de derechos humanos que vienen arrastrándose desde octubre y todavía no aparecen. Todavía no aparecen esos videos comprometedores".

"Es que se borran, es que el disco duro no está, es raro, pero este video circuló al tiro y no es tan grave, es simplemente un tema de forma. Estamos de acuerdo, Gutiérrez no es muy simpático, pero es un tema de personalidad. No veo gritos, no veo empujones, no veo nada de lo que se supone podría haber sido un encontrón", remató.