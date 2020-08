"The Third Day": la misteriosa miniserie dramática de HBO que protagonizará Jude Law y Naomi Harris

HBO no deja de sorprendernos con su abanico de producciones de alta calidad y para el próximo mes nos tiene preparada una intensa y misteriosa nueva apuesta: The Third Day.

Se trata de una miniserie, del género del drama, protagonizada por Jude Law y Naomi Harris y que estará dividida en dos partes de tres capítulos tituladas "Verano" e "Invierno".

Los primeros tres epidosodios son protagonizados por Law, y cuentan la historia de Sam, un hombre que llega a una misteriosa isla británica, cuyos habitantes buscan mantener sus costumbres sin importar el precio y con dramáticas consecuencias.

La segunda tanda es protagonizada por Hellen, una mujer que llega a la misma en busca de respuestas y cuyas acciones desencadenarán en un quiebre y un conflicto que marcará el destino de la isla.

Su estreno será el próximo 14 de septiembre a las 22:00 horas y luego quedará disponible para la latinoamérica en la plataforma HBO Go.