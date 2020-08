Pampita considera instalarse en unos años más el chip sexual

En Argentina, los famosos han ido instalando el tema del chip sexual, y Pampita no descarta en un par de años más…considerarlo.

El sitio Gente, sostiene que Carolina Ardohain, entró al tema suceso en el país vecino. "Yo creo que me quedan 15 añitos más, voy a estar bien. Después me pongo lo que me tenga que poner”, dijo la ex de Benjamín Vicuña.

En su programa Pampita Online, le consultaron qué pasaría si Roberto García Moritán (42), su marido, se pone uno: “No necesita nada”, dijo Pampita rápidamente.

–“Pero supongamos que se pone y no te cuenta que se pone…”– le reiteraron.

-“No, ¿por qué me va molestar si se lo pone? ¡Al contrario! ¡Beneficio para todos! ¿o no?”, expresó Pampita entre risas.

¿Qué es el chip sexual?

La doctora Andrea R. Miranda, explicó al medio MDZ, que este chip es un pellet subdérmico de testosterona.

“Aproximadamente, a partir de los 30 años comienzan a descender los niveles de esta hormona y lo hacen paulatinamente, año a año. Cada vez, se empiezan a notar un poco más todos los síntomas relacionados a este cambio, por ejemplo, el cansancio constante, los problemas para dormir, sofocos en las mujeres, falta de concentración y disminución de la líbido”, introduce la experta.

El chip – del porte de un grano de arroz- se coloca con anestesia local debajo de la piel, por lo que es imperceptible.

“Es un tratamiento muy demandado por todos sus beneficios: su colocación no tarda más de 15 minutos y permite volver a las actividades habituales en el mismo día. Libera gradualmente dosis de testosterona bioidéntica —similar a la que tenemos en el organismo y obtenida de fuentes naturales— para generar sus efectos: aumento de energía física y mental, mejora de la libido y la satisfacción sexual. Los pacientes refieren una sensación constante de bienestar y, además, lo comprobamos a través del aumento de niveles de testosterona de la analítica sanguínea", explicó la profesional.