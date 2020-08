Tini Stoessel llena de sorpresas: tendrá colaboración con su "artista preferida" y quiere "unir universos musicales" con Cami Gallardo

Si bien es cierto que estamos en pandemia, eso no ha sido impedimento para que Tini Stoessel siga trabajando y preparando sorpresas para sus fans.

La argentina que se encuentra pasando la cuarentena en Argentina, con sus padres y hermano, conversó con Publimetro, y adelantó todo lo que se viene en estos meses, además de comentar su nuevo single, en colaboración con Khea, incursionando en la música urbana.

"El trap en Argentina la está rompiendo, como en todo el mundo y yo lo venía escuchando gracias a los artistas argentinos, me encariñé con el género musical y bueno, me encantó lo que estaba haciendo Khea (…) venimos de géneros distintos y me dijo 'la vamos a romper', me alegro de haberlo conocido, es un gran artista y estamos muy contentos".

¿Qué se viene ahora?

Tini asegura que vienen próximas canciones, "estamos terminando de arreglar fechas y un montón de cosas, estamos pensando en hacer algo en streaming para el lanzamiento del álbum, entendiendo el contexto y si dios quiere el próximo año salir de gira".

Nos adelanta además que se viene su colaboración soñada. "Hay una colaboración con mi arista preferida…se me terminó dando la oportunidad, cuando escuchen la canción entenderás la emoción de mi parte, con mi canción preferida de mi álbum".

Su relación con Chile

"Nunca me voy a olvidar de esa primera vez que toqué Chile, la gente cómo me recibió incondicionalmente, desde lo que fue "Violeta" y mis proyectos personales, estaré inmensamente agradecida, siempre los mejores shows terminan siendo en Chile", dijo Tini.

Pero el nexo con nuestro país va más allá, ya que una de sus mejores amigas es Camila Gallardo. "Tengo una de mis mejores amigas que es Cami y me pasa que me siento como en casa allá y a ella también le pasa cuando viene para acá, como en casa, cada vez que voy a Chile me siento en casa (…) nos encantaría hacer un trabajo juntas, estamos craneando la idea y pensando en el momento indicado para hacer algo juntas y unir estos dos universos musicales", sentenció.