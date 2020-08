Francisca Valenzuela: "La fortaleza también tiene que ver con la vulnerabilidad, con conectar emociones"

Los videoclips en tiempos de coronavirus han sido bastante particulares. La mayoría tienen un destacado sentido de comunidad, que nos invita a sentirnos más cerca pese a las cuarentenas y distancias.

Este efecto logró Francisca Valenzuela con su nuevo tema “La Fortaleza”, el que también le dio nombre a su nuevo disco. El cuarti de su exitosa carrera. Coordinar un video con la participación de cientos de personas, no es tarea sencilla. Y más, cuando la pieza audiovisual logra transmitir un mensaje potente y con sentido. El llamado a participar lo hizo a través de redes sociales.

¿Cómo nació la canción “La Fortaleza”?

— La canción “La Fortaleza” la escribí solita al piano y salió como una canción que era para mí, originalmente. Es decir, una canción que yo hice tratando de invitarme a conectar con esa sensación o esa capacidad de enfrentar la adversidad y de sentirme fuerte.

Pensando en este concepto y en esta canción, que al final le dio nombre al disco, me di cuenta de que hablaba también de la fortaleza colectiva.

“Yo creo que no hay una sola manera de crear, no hay una sola manera de abordar el proceso creativo”, Francisca Valenzuela.

¿Como nació la idea del video colectivo?

—A la hora de lanzar esta canción como sencillo durante la pandemia, con este mensaje tan importante, que nos invita a sentir esta fortaleza, la idea era cómo hacemos un video que tenga que ver con la contingencia. Que tenga que ver con esta fortaleza que está en todos nosotros y todos juntos. Y no solamente la fortaleza de enfrentar la adversidad y resistir, también me di cuenta que venía de un lugar donde la fortaleza también tenía que ver con la vulnerabilidad. Con conectar con las emociones. Con la parte humana que a veces no consideramos que es tan fuerte, que es una fortaleza.

¿Fue muy dificil coordinar las grabaciones ?

—No fue tan difícil el crear este video. Las personas que participaron respondieron y siguieron las instrucciones muy claramente. Llegaron muchos muchos videos, que fue la mayor dificultad. Era imposible meter los más de 1.700 videos que llegaron en un video de 4 minutos.

Yo diría que la recaudación no fue tan difícil y el montaje fue un desafío bonito pero que también fue influyendo, porque fue recaudar ese material, elegirlo y montarlo de una manera original y entretenida que también permitiera que el video tuviera un relato. Un relato y un arco en el video mismo. Y el resultado es un video muy emotivo, muy real, muy sincero, muy humano. Creo que nos inyecta no solo fortaleza. También energía y vitalidad en un momento como éste. Nos hace sentir conectados y nos hace creer en las personas. Nos hace creer en la humanidad, en estos momentos en que tanto lo necesitamos.

¿Qué le recomendarías a la gente que se está atreviendo a “crear” en esta cuarentena?

—Para la gente que está creando es un momento donde uno puede tener más tiempo que en otras instancias de la vida.Y uno puede estar siempre buscando cosas en Internet, puede estar reflexionando y creando desde quizás una reflexión que en un día normal lleno de distracciones uno no tendría. Yo creo que no hay una sola manera de crear, no hay una sola manera de abordar el proceso creativo. Creo que mi único consejo sería mantener una mente abierta y estar dispuesto a conectar y a trabajar en tu oficio, sea el que sea.

¿Has pensado en opciones para volver a hacer conciertos más adelante?

—Sí, he estado haciendo algunos, adaptando el proyecto musical a este “nuevo normal” y mundo online. Vienen algunas sorpresas.

¿Cómo te imaginas tu futuro cuando todo esto termine?

—No tengo idea.

Consultamos a Francisca Valenzuela por su opinión sobre el caso de Antonia Barra, el consentimiento sexual, y también sobre la sobrecarga que pueden sufrir injustamente las mujeres durante las cuarentenas. Esto, considerando que la artista en oportunidades anteriores se ha referido a temas de la agenda feminista. Sin embargo, las preguntas de este tipo, no fueron respondidas por la artista.

