Kel Calderón se lanza con todo contra su hermano "Nano" Calderón: "El parricida resguardado en un Spa"

Hernán Calderón Jr se encuentra internado en la clínica psiquiátrica El Cedro en la comuna de La Reina. Esto justamente en un día en que se dieron a conocer las querellas entrecruzadas entre la familia: la de la interpuesta por su polola en contra del suegro; y la que Hernán Calderón padre presentó contra su hijo.

Y de esta forma contesta la hermana de "Nano", Kel Calderón, quien le ha prestado todo el apoyo a su padre: "El parricida resguardado en un Spa. La peor calaña de cobarde, de esos capaces de apuñalar a su padre y esconderse en la falda de su mamá. Made in Chile", fue la publicación que hizo la joven en su cuenta de Twitter.

La pareja de "Nano", presentó una querella en contra de su suegro Hernán Calderón, por el delito de abuso sexual reiterado.

"Don Hernán Calderón Salinas me dice que no quiere que me vaya, a lo que le respondo que me voy a ir del departamento. Luego, el querellado me señala ´Yo quería que tú fueras mía, ¿no te atreves? yo le digo que está loco y justo llega el ascensor con la asesora del hogar. Terminé de recoger mis cosas y bajo con ella para que me ayudara a meterlas a mi automóvil", precisa parte de la querella.

Por otro lado, también se conoció el contenido de la querella que el padre presentó contra su hijo por parricidio frustrado. "Empuñando un cuchillo que había traído previamente, y guardaba en su pantalón, me ataca de frente tratando de apuñalarme en el estómago, fallando sólo por mi reacción, dando el ataque en el antebrazo izquierdo", relata Calderón.