"Es algo que te mata la voluntad": Cristián Sánchez revela detalles de su depresión

Poco antes de abandonar su trabajo en el matinal de TVN, Cristián Sánchez sufrió una profunda depresión. En conversación con Francisca García-Huidobro el animador ahondó en esta enfermedad y en cómo logró superarla gracias al apoyo de su esposa, Diana Bolocco y ayuda profesional.

En el programa que se transmite vía online, "FRANcamente" de Canal 13, la animadora le consultó a Sánchez cómo se tomaba el contenido que se emitía en el matinal, que en su mayoría es de carácter muy sensible.

"Los contenidos que tú mencionai’ me fueron carcomiendo, fueron carcomiendo mis cimientos, que no sé de qué son… pero me los fueron horadando como se dice. Empecé a trastabillar y a cuestionarme. Y empecé, más que a disfrutar, a sufrir", reveló el animador.

El inicio de su depresión fue algo difícil de notar por parte del comunicador. "Me costó mucho, mucho (darme cuenta). Viéndolo así como en retroespectiva, me demoré un par de años en sacarme bien la foto, en lo que estaba viviendo".

El animador de ESPN reveló que un episodio junto a su familia fue gatillante

"Me acuerdo que un día que yo estaba con toda mi familia, estábamos celebrando un cumpleaños de alguno de mis hermanos y me vi a mí, estando en este momento de alegría, no disfrutando. Estando así como pasivo. Nada, sin emoción, sin nada. Ahí fue como: ‘Hue… qué heavy lo que estai viviendo’. Empecé a tener muchos episodios y la Diana (Bolocco, su esposa) se empezó a dar cuenta de que llegaba pa’ca (su casa)", reveló.

Ante la consulta de la animadora sobre lo feliz que se muestra todo el tiempo, Sánchez confesó que se preguntó lo mismo en un momento.

"Esa es la peor pregunta. Es la primera pregunta que me hice yo cuando me di cuenta de lo que estaba viviendo, cuando estaba con esa depre. Por qué", señaló.

"Justamente, el día a día, en los mismos programas que uno hace, uno ve unas realidades tremendas. Ahí uno podría decir, ahí lo están pasando mal. Pero es algo mucho más potente. Es algo que te mata la voluntad. No basta con decir hoy día me voy a poner de pie. Lo hice mil veces. Voy a salir adelante y vamos y me pongo de pie de nuevo. No se puede y eso es lo angustiante, que la voluntad queda completamente de lado. Todo lo que te han formado, de que con la voluntad puedes mover montañas, no es así. No puedo. Y en algún momento es como déjenme en paz, déjenme descansar o ayúdenme", agregó.

La ayuda de Diana

En animador tocó fondo y se dio cuenta de que sufría algo más serio cuando recurrió a su esposa para pedirle ayuda. "Fue en la terraza con la Diana, que le dije: ‘No puedo más. Solo no puedo’", expresó y agregó que buscaron ayuda profesional

"Es muy difícil para los que trabajamos en televisión vivir algo así. En la tele todo es brillo, todo es luz, todo es risa. Estar haciendo eso es como la del payaso triste. Haciendo eso, pero por dentro estar llevando todo ese peso y tratando de solucionarlo. Es un proceso súper desgastador", cerró.Puedes ver la entrevista aquí: