El día en que "Nano" Calderón fue a encarar a Luis Gnecco

Hoy se realizó la audiencia de formalización contra Hernán Calderón Argandoña, quien el pasado 11 de agosto apuñaló a su padre en ambas manos, desatando uno de los escándalos del año.

Finalmente quedó en prisión preventiva, la que cumplirá en una clínica psiquiátrica en La Reina, hasta que el médico tratante confirme su mejora de salud. Ahí será trasladado a Santiago Uno.

Así, hoy la Fiscalía entre sus argumentos para lograr la medida cautelar, presentó un antiguo escándalo protagonizado por Calderón, en contra del actor Luis Gnecco.

Todo comenzó el pasado 30 de noviembre del año 2018, cuando el actor catalogó de “viejas culiás” a Raquel Argandoña y Patricia Maldonado, por sus dichos sobre el despido de Amparo Noguera de TVN.

Debido a esto, Calderón, salió a defender a su madre a través de redes sociales y desafiar a Gnecco. “Veamos si es tan hombre”, comienza la storie dirigida a Lucho Gnecco. Y continúa: “Y este payaso se cree choro por faltarle el respecto a mi vieja por redes?”.

“Díganle a esta basura que si es tan valiente me conteste el mensaje y lo desafío públicamente a que me diga donde y cuando nos juntamos a ver si se atreve a faltarle el respeto en mi cara”, termina diciendo Nano, quien no aguantó más y llegó hasta la casa del actor.

Y en las afueras del inmueble, Nano sostenía a través de su video: “Esta es la casa del pobre hueón cobarde, no salió a dar cara, parece que es malo por las redes no mas, ya lo vamos a pillar por ahí”.