Lebron James se pone la camiseta del "Tune Squad" y da a conocer el primer vistazo a Space Jam 2

Lebron James dio a conocer este martes el uniforme que lucirá en Space Jam 2, la secuela de la popular película que en los 90 lideró Michael Jordan.

La estrella de Los Angeles Lakers reveló el short y camiseta del "Tune Squad", el elenco conformado por los Looney Tunes, el cual será reforzada por el basquetbolista.

Would it be the Family Reunion without a special surprise?! @mavcarter gives our I Promise families the first ever look at @KingJames in his @spacejammovie ‘A New Legacy’ jersey! 👀🔥 pic.twitter.com/XsPYL1dvcU

— LeBron James Family Foundation (@LJFamFoundation) August 18, 2020