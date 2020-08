¿Brad Pitt y Harry Styles juntos en la gran pantalla? La dupla que lideraría la nueva película del director de "Nightcrawler"

Brad Pitt tendría un nuevo proyecto entre manos, luego de haber ganado el Oscar este año al Mejor Actor Secundario en la última película de Quentin Tarantino: "Erase una vez en Hollywood".

Según informa la revista española Vogue, citando a la distribuidora Vértice 360, el intérprete se uniría a Harry Styles en la nueva cinta de Dan Gilroy, el director de "Nightcrawler".

Ambos encabezarían el elenco de "Faster, Cheaper, Better", cinta que ya logró financiamiento y fue vendida para su distribución a nivel internacional, acorde a lo consignado por Deadline.

Cabe mencionar que de confirmarse oficialmente, esta sería la segunda película de Harry Styles. Esto luego que el ex One Direction fuera parte del reparto del fime "Dunkerque".

Vértice Cine, the Latin American & European distributor for Dan Gilroy's upcoming film 'Faster, Cheaper, Better', reveals that Brad Pitt and Harry Styles will star in the film. Nothing has been confirmed as of yet. pic.twitter.com/Is4EyZhQcT

— Film Updates (@FilmUpdates) August 19, 2020