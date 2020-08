"Me moriría diez veces de pena": Patricia Maldonado se quiebra al ponerse en el lugar de Raquel Argandoña

Patricia Maldonado y Raquel Argandoña fueron amigas durante 40 años. En ese tiempo, la cantante reveló que conoció de cerca a la familia Calderón, por lo que empatiza con lo que están viviendo en este momento.

Aunque la amistad entre ambas terminó por motivos que se desconocen en la opinión pública, Maldonado se puso en el lugar de su examiga y se quebró pensando en lo mal que lo puede estar pasando la panelista de "Bienvenidos".

Raquel Argandoña rompe el silencio: "Somos una familia de mierda, todos necesitamos tratamiento" "Yo doy mi vida, por la vida de mi madre, mi hijo nunca pensó asesinar a su papá, nunca", asegura la madre de "Nano" Calderón, quien está en prisión preventiva en una clínica psiquiátrica.

"A mí me parece que este tema es muy grave, ninguna madre que se aprecie quiere ver salir a su hijo esposado. Yo me muero", indicó

"Yo no estoy diciendo que lo que hizo ese chiquillo está bien, yo no estoy justificando ningún acto, pero me moriría", agregó.

La "Indomable" insistió en que no desearía estar en el lugar de Argandoña. "Me moriría diez veces de pena de ver a mi cabro en esas condiciones, no me gustaría, es una pena que esta familia haya terminado en estas condiciones".

"Yo no soy nadie para juzgar la crianza de ninguna familia", finalizó.