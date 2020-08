Raquel Argandoña rompe el silencio: "Somos una familia de mierda, todos necesitamos tratamiento"

En el día de ayer el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó la prisión preventiva en una clínica psiquiátrica para Hernán Calderón Argandoña, luego de haber acuchillado a su padre en ambas manos.

Tras semanas de escándalo, y luego de conocerse más detalles del caso, como una querella en contra de Hernán Calderón Salinas, padre del joven, interpuesta por la polola de éste, invocando el delito de abusos sexuales reiterados.

Hoy Raquel Argandoña, madre de Hernán Calderón, rompió el silencio y entregó una entrevista en exclusiva a "Bienvenidos".

"Los cuatro de mi familia, Kel, el 'Pelao' (mi hijo), Hernán y yo somos de personalidad muy fuerte, pero cuando discutimos discutimos fuerte, pero no estuve al tanto de qué era normal entre padre e hijo esa agresividad", precisó.

"Yo he pasado el proceso sola, este es el segundo episodio más fuerte, el otro fue cuando me quitaron la tuición de mis hijos", explicó Argandoña.

"Si alguien debería ir a la Justicia, deberíamos ser yo y Hernán, nosotros fallamos como papás"

"Quizás por darle económicamente todo lo que no tuvimos cuando fuimos niños y jóvenes, descuidamos a nuestros hijos. Me gustaría pedirle perdón tanto a Kel como a mi hijo, por haber fallado como papás, si esto sirve para los papás que nos están viendo, que sepan que trabajar y trabajar para darle todo económicamente a los hijos, no, no es lo importante, hay que darles cariño, contenerlos, no pueden estar solos", dijo.

Captura

La agresión

Argandoña asegura que "Nano" Calderón nunca quiso matar a su padre. "La querella de su padre dice matar, una madre siempre conoce a sus hijos, Hernán quiso asustarlo, pero nunca matarlo (…) para mi hijo Hernán era un super papá y cuando se entera de estos WhatsApp que su polola le mandó mucho antes de lo que pasó y de las posibles tocaciones, obviamente no puede entender que su papá le haya hecho tocaciones a su polola, es muy fuerte, es muy fuerte".

¿Cómo contó Rebeca Naranjo a Nano Calderón sobre los abusos sexuales que habría cometido su padre? Los mensajes corresponden al 7 de junio y en ellos le contó a una amiga lo siguiente: “El día que fui donde Nano a recoger mis cosas el viejo me agarró una teta y me dijo ‘yo quiero que seas mía, ¿no quieres?’.

"Doy mi vida, por la vida de mi madre, mi hijo nunca pensó asesinar a su papá, nunca (…) me gustaría tener nada, pero tener una familia normal", asegura.

Añade la conductora que "toda mi familia necesita tratamiento, somos una familia de mierda".

"No justifico lo que hizo mi hijo, necesita un castigo, pero estamos enfermos, él debe tratarse, de mucho tiempo le he dicho al papá que Hernancito debe ir al siquiatra, todos nosotros. Yo sé que mi hijo necesita tratamiento y creo que Hernán también. Es un excelente abogado, él sabe que en la cárcel la mente de una persona no se rehabilita", sentenció.

El quiebre familiar

Respecto a la relación con su hija, Raquel Calderón, Argandoña asegura que la no criticará por los impulsos, por los textos posteados en redes sociales. "Yo los amo a los dos por igual, con todo mi corazón, y como yo la apoyé en su juventud, hoy voy a apoyar a Hernán".

"Si mi hijo se mata yo me mato y mis cercanos sabían, sólo una madre sabe lo que yo siento, sólo saben las mamás que engendramos a nuestros hijos saben lo que siento", dijo Argandoña.

"Hernán se va a morir, yo me voy a morir y qué pasará con mi hijo ahí, si su hermana mayor se refiere así a su hermano, va a quedar solo", precisó.

"Qué no daría yo por juntarnos los cuatro, juntarnos y tratarnos", dijo.

Querella por tocaciones contra Calderón Salinas

"Cuando los hombres ven eso hay una intención, te juro que es una pesadilla que no me gustaría despertar, cuando despiertas dices chuta es realidad, cada minuto que pasa no puedo entender qué fue lo que pasó", dijo.

Respecto a si le parece verosímil la querella de su nuera, Argandoña respondió "yo no vivo con Hernán de hace 15 años, la gente cambia".