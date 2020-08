La acusación de abuso sexual de polola de "Nano" Calderón contra su suegro: "Sé que es una persona poderosa, tengo miedo de que no me crean"

Luego del episodio conocido por todos, en el que Hernán Calderón Argandoña agredió con un cuchillo a su padre, el pasado 11 de agosto, y tras lo cual hoy se encuentra cumpliendo prisión preventiva en una clínica psiquiátrica, su polola entrega detalles sobre la querella que presentó contra su suegro.

Rebeca Naranjo presentó la acusación por abusos sexuales reiterados en contra de Hernán Calderón Salinas. Dio una entrevista al matinal de Canal 13 "Bienvenidos", en la que detalla los episodios en lo que se denuncia, fue acosada y además, víctima de tocaciones.

En el mes de septiembre, Rebeca y "Nano" se fueron a vivir al departamento de Calderón Salinas, ya que estaban planeando hacer un viaje, por lo que podrían ahorrar dinero.

Los abusos, de acuerdo al testimonio de la joven, comenzaron en febrero de este año. "Un día que estoy en la cocina, llega, me saluda, me pregunta cómo estaba todo, estaba empezando la cuarentena, me toma por detrás, me da un beso en cada mejilla, me toma de la cadera y me dice que descanse, me sentí extraña. Le comento a mi mejor amiga que la situación estaba rara", sostiene.

"El 19 de marzo, fui a la pieza de invitados, estaba agachada ahí tomando unos productos de la tienda y siento una persona por detrás que me agarra y me empieza a tocar la piel y me dicen que tengo la piel rica, suavecita y ahí tomo en cuenta que no era "Nano", que era él, la verdad es que tenía mucho miedo, me paralizo, empecé a temblar, me paro y cierro las cajas y ahí me dice, que tenia algo en mi short, se me acerca al cuello y me dice 'cosita bien hecha tú', me doy cuenta que lo que estaba sospechando era cierto. No sabía que hacer, me fui desesperada a la pieza", revela.

Ese día decide irse donde su hermana, "yo nunca había dormido fuera del departamento (…) ahí me llamaba y llamaba, pero no quería contestarle, me escribe por mensaje que dónde estaba, y le miento, le digo que tenía el celular en la cartera y borra los mensajes".

Viaje a Talca

Luego de eso, Rebeca relata que se fueron a Pelarco unos diez días. "Regresamos y sentí que todo se había cambiado porque llegó la pareja del señor Hernán. En mayo la señora Patricia no estaba para el cumpleaños de Nano. Don Hernán me empezó a hablar por WhatsApp para coordinar el cumpleaños de Nano, tuve una discusión con Nano y no se hace el asado. Dormí en otra pieza, y don Hernán llega a la pieza y me hice la dormida, notó que no estaba dormida, me arropa y se sienta al lado mío en la cama, le respondo como me sentía, me empieza a hacer cariño, y me dice que merecía un hombre mejor y es allí que me hace cariño por el cuello y su mano toma mi pecho y le saqué la mano (…) me sentí cochina, mal", dice.

"Ya tenía miedo de salir sola a la cocina, todo…sé que es una persona poderosa, tengo miedo de que crean que es mentira. Nunca le conté a Nano porque siempre tuve miedo, de que no me iba a creer, de cómo iba a reaccionar", asegura Rebeca.

El otro episodio

Después de este hecho, relata Rebeca a Polo Ramirez, "tenía miedo de ir a la cocina, de salir sola al living, tenía miedo de que Nano se metiera a la tina por dos o una hora, y de estar sola en la pieza, de que don Hernán fuera a entrar, o que quizás me fuera a violar".

"Un día yo estaba en la cocina y estaba con una polera de Nano y él estaba caminando y me tomaba fotos con su celular, ¿cómo puede tomarme fotos?", sentencia la joven.

Nano Calderón

El día que le reveló todo lo ocurrido a su pololo, Rebeca optó por no contarle toda la verdad. Asegura que nunca le dijo lo de las tocaciones, sólo los mensajes por celular.

"Se ha creado una imagen de Nano por redes sociales, "las personas que de verdad lo conocemos, sabemos cómo es realmente. Es un niño que se ha criado solo y por eso creo que Nano me protege a mí de la manera que no lo hace con nadie más, conmigo ha llenado el vacío que ha tenido en su infancia", sostuvo.

"No puedo creer que esté pasando por eso, menos la razón por la que pasó", asegura Rebeca, quien no ve a su pareja desde el 11 de agosto pasado.