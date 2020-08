Augusto Schuster recuerda: "Me pegaron muchas veces por salir en la tele"

El nuevo capítulo de Almorzando con el Rubio, tuvo como invitado al conocido actor Augusto Schuster, quien en conversación con Martín Cárcamo, habló sobre las agresiones que sufrió en su juventud, producto de su fama.

Según recordó el joven, estas solían provenir por parte de otros muchachos, quienes lo golpeaban por salir en la televisión. "En el colegio, o hueones de otros colegios me gritaban mucho. Creo que alguna vez en alguna salida me habrán pegado. Era raro salir a la calle y de repente que los hombres te odiaran. A mí me odiaban. Me odiaba mucha gente, no sé porqué, pero simplemente por salir en la tele a mí me pegaron muchas veces", dijo.

En este contexto, habló sobre uno de los episodios, ocurridos durante una salida con su expareja, la también actriz Magdalena Müller. "Me acuerdo que una vez fuimos a un Mc Donald's, yo fui a saludar a un amigo. En ese momento fui con mi ex, la Magda (Müller). Cuando entramos, a mí ya me tincó mala la hueá porque había como 60 personas, 60 hueones que eran de tercero o cuarto medio. Era de noche y no sabía qué hacía tanta gente ahí, era como una generación completa, y dije oh qué paja. Me bajé, me cacharon y vi que comenzaron a hablar", contó.

"Subí al segundo piso y no encontré a mi amigo. Y cuando quería bajar, estaban todos los hueones puestos como en una fila, como en un pasillo. Me habían hecho dos filas y me habían hecho un pasillo por toda la escalera pa abajo hasta la puerta, y cuando veo la escalera armada así, y que me estaban mirando como para que yo pasara…", agregó.

"Empecé a avanzar, y como que los empecé a saludar con la cabeza, y bastó que uno me pegara la primera patá en la raja para que todos se pusieran maleteros. Me tiraron combos, patadas, me empezaron a perseguir hasta el auto. Rompieron un foco del auto. Se puso media brígida la huea. Me pegaron caleta esa vez, eran como 60 hueones", aseguró.

Tras la agresión, Augusto Schuster reconoció que no quería salir de noche. "Después de eso, siempre salir en la noche para mí fue algo para dudar. No me gustó la noche, después de eso dije, ¿para qué salir? Me pasó otra vez salí a un carrete y me pegaron. Como que entramos a la huea y adentro había un grupo de hueones que me empezaron a buscar porque sí no más. Tuve que quedarme en la cabina del DJ toda la noche porque los hueones andaban buscándome, cachai?", cerró.